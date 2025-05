Así comentaron Sánchez y Ábalos una entrevista a Margarita Robles en laSexta: "Se acuesta con el uniforme... Es una pájara"

14 de noviembre de 2020. Margarita Robles ofrece una entrevista en laSexta Noche. A preguntas de Verónica Sanz e Iñaki López, la ministra de Defensa reacciona a unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso calificándola como "una nueva Manuela Malasaña" y agradeciendo la labor del Ejército en lo peor de la pandemia. Entretanto, dos personas comentan su intervención vía WhatsApp: el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una conversación que ahora desvela el diario 'El Mundo', en la que ambos ironizan sobre los elogios de Ayuso a Robles y comentan su intervención en tono jocoso. El intercambio lo inicia Ábalos: "Estoy viendo la entrevista a Malasaña en laSexta", dice. "¿Qué tal? Margarita dirás", responde el jefe del Ejecutivo, junto a varios emoticonos de risas. "Sí, según la nominó Ayuso. Por encima del bien y del mal. Un patrimonio nacional", agrega el entonces secretario de Organización del PSOE.

"Ah. Jajjaa [sic], no lo recordaba. Jajja [sic]", contesta el presidente. "Yo tampoco lo recordaba pero lo han sacado", le responde Ábalos. Y Sánchez ironiza: "Yo creo que se acuesta con el uniforme". "Sí, el suyo", remacha el entonces ministro. "Jajajas. Es una pájara", sentencia Sánchez. Pero Ábalos advierte: "No sé si serán todos tan comprensivos".

La entrevista

En aquella entrevista, laSexta Noche recordó a Robles una declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había asegurado que "la ministra Margarita Robles ha sido una nueva Manuela Malasaña".

"Le agradecemos la fabulosa 'Operación Balmis' y cómo nuestros militares y la Guardia Real nunca dejaron solos a nuestros seres queridos que descansaban en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, de la pista de hielo de Majadahonda o de la Ciudad de la Justicia donde los velaron, en nombre de sus familiares y amigos, con el debido cariño y respeto", agregaba Ayuso. Unas declaraciones que ya entonces sorprendían, en plena confrontación entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño en mitad de la pandemia.

Ante aquellas palabras de Ayuso, la ministra afirmaba que a quien realmente estaba poniendo en valor la dirigente 'popular' era a las Fuerzas Armadas y aseguraba que no le gusta "la confrontación". "Los ciudadanos no lo entienden", incidía, lamentando que se produjeran "descalificaciones" e "insultos" en los debates parlamentarios a pesar de la situación que estaba viviendo el país. "No estamos a la altura de los ciudadanos", lamentaba.

A preguntas de Iñaki López sobre los Presupuestos, Robles reivindicaba que era muy importante que salieran adelante pronto: "No podemos dejar a nadie atrás y hay gente que lo está pasando muy mal. Desde el principio hemos querido que nadie se considere de alguna manera abandonado", incidía. "Es verdad que a veces hay retrasos, pero vamos a tratar de superarlo. Y si hay que pedir disculpas porque las cosas no van como al Gobierno le gustaría, se piden sin ninguna duda", remachaba.

Los mensajes

La conversación entre Ábalos y Sánchez comentando esa intervención de Robles es parte de las filtraciones de sus intercambios que estos días están viendo la luz y que también muestran la naturaleza de la relación entre ambos después del cese del ministro y dan cuenta de la tensión del presidente con los barones socialistas críticos o con el que entonces era su socio de gobierno.

Los comentarios sobre la intervención de la titular de Defensa en laSexta Noche no son los únicos sobre ella que este martes publica 'El Mundo'. Unos días antes, el 10 de noviembre de 2020, Sánchez llamó a Ábalos, que no le cogió el teléfono. "Veo una llamada tuya. Si quieres hablar permanezco atento al teléfono", le dijo el entonces ministro.

"Nada, nada. Era solo comentar la actitud de Margarita", indicaba Sánchez, junto a un emoticono con la mano en la cara, aparentemente utilizado para manifestar frustración. "Imaginaba. Por eso fui directo. Es así con todo el patrimonio, nos pasa en vivienda también. Y parece que el ejército sea una cosa aparte del Gobierno", respondía Ábalos, a lo que Sánchez replicaba con el mismo icono. Esa conversación, de acuerdo con el periódico, se producía tras un Consejo de Ministros donde hubo roces con la ministra Robles.