Cristina Pardo responde al rey emérito y su "espero que el pueblo comprenda lo que hice": “Es difícil comprender lo que no te explican"

Cristina Pardo reacciona en el vídeo sobre estas líneas a parte de la entrevista del rey Juan Carlos en la televisión francesa donde asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, pero aún así espera "que el pueblo comprenda lo que hice".

El rey Juan Carlos ha concedido una entrevista a una televisión francesa en el marco de la publicación de sus memorias. En ella, el monarca deja claro que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.

El rey emérito defiende que "serví a España de verdad para el pueblo español", lo que, según él, a veces significó "no prestar atención a mi familia".

Sin embargo, Juan Carlos I expresaba su esperanza en que "me perdonen y el pueblo español comprenda lo que hice".

A propósito de esta última frase, Cristina Pardo le responde en el vídeo sobre estas líneas y asegura que eso "está fenomenal, pero es que nunca nos lo ha explicado". "Es difícil comprender algo que no te explican", sentencia.

