Ahora

"Nos ha pilado con menos defensas"

Alfredo Corell analiza la incidencia disparada de gripe en España: "Hay que tomárselo muy en serio"

Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, analiza en este vídeo los motivos que explican los casos disparados de gripe: una variante del virus que "cambia radicalmente el asunto" y ante la que recomienda higiene, mascarillas y vacunas.

Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, analiza en este vídeo los motivos que explican los casos disparados de gripe: una variante del virus que "cambia radicalmente el asunto", pero que "no es más peligrosa ni más dañina".

En plena semana del 'Black Friday' y a las puertas del puente de diciembre, crece la incidencia de virus. En zonas como Aragón, las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla en los centros sanitarios y hospitales ante los casos disparados de gripe.

Más Vale Tarde lo analiza con Alfredo Corell, catedrático de Inmunología, que asegura que "hay que tomárselo muy en serio" ante la mutación del virus.

En el vídeo sobre estas líneas, el experto hace una de sus ya míticas explicaciones en la que cuenta cómo se ha pasado de la variante habitual, la H1N1, ante la que tenemos anticuerpos, a la K, que "cambia radicalmente el asunto" y "nos ha pillado con menos defensas".

Esto, señala, sería la causa de que se esté propagando más rápido y que dé la sensación de que ha llegado antes el pico que otros años.

Sin embargo, Corell tranquiliza a la población, pues esta variante "no es más peligrosa ni más dañina". Frente a ella, el catedrático de Inmunología recomienda prevenir con higiene de manos y mascarilla, tal y como aprendimos durante la pandemia.

También señala que habría que vacunarse, sobre todo las personas mayores y los niños: "Que no se esperen a diciembre", comenta Corell, que afirma que "se tendrían que haber puesto la vacuna ya".

En este sentido, apunta que, aunque la vacuna no nos protege al 100%, sí que "nos da un grado de protección suficiente para no pasarlo mal".

