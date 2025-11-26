Ahora

Reunión Sánchez-Otegi

Ábalos afirma que sí hubo reunión entre Sánchez y Otegi en 2018 aunque el Gobierno la desmiente

Los detalles El exministro cita a "fuentes presenciales" en la supuesta reunión, un encuentro desmentido tanto por Pedro Sánchez como por Arnaldo Otegi. "Esa entrevista existió", defiende el exministro.

El exministro José Luis Ábalos ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que asegura que sí que se produjo una reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi para "negociar la moción de censura contra Rajoy", según le contaron, dice, "fuentes presenciales" en dicho encuentro. "Esa entrevista existió", sentencia su mensaje.

Este comentario se refiere a la información del diario 'El Español' que asegura que Sánchez, Cerdán y Otegi se reunieron en un caserío en mayo de 2018 para negociar la investidura del presidente del Gobierno, una información que Koldo García defiende, afirmando que él mismo llevó a Sánchez y a Cerdán a dicho encuentro. "Era mi trabajo. Ellos sabrán por qué lo desmienten", ha comentado el exasesor de Ábalos en Telecinco.

Las palabras de Ábalos llegan el día previo a que el Tribunal Supremo decida si puede ir a prisión. Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exministro por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. También pide 19 para Koldo y valora la prisión preventiva por el caso mascarillas.

Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta han quitado valor al mensaje de Ábalos y se muestran sorprendidos porque consideran que "no es su estilo". Insisten en que tanto Sánchez como Otegi han negado que dicho encuentro se produjese y descartan que su exministro "haya entrado en una guerra".

"Puede estar mosqueado. No le vemos en la tesitura de entrar en filtraciones, de lanzar sospechas sobre los demás. Nos volvería a decepcionar", trasladan esas fuentes, que añaden que la gente "se trastorna cuando está en un proceso judicial".

