Garamendi insiste en hablar "con todos los grupos políticos" contra la reducción de jornada: "Creemos que se nos ha excluido"

La reducción de la jornada laboral de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros. Ahora, sin embargo, se abre un tortuoso camino de negociaciones con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para que se haga realidad. Un proceso en el que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido que participará al considerar que se "ha excluido" de las conversaciones previas a la patronal.

"Esto es un proyecto de ley que va a ir al parlamento" por lo que "hablaremos con todos los grupos políticos para exponer nuestra opinión", ha asegurado Garamendi este martes en una conexión en directo con Más Vale Tarde. En ese sentido, ha subrayado que "es legítimo que se haga, pero también es legítimo que nosotros plateemos lo que pensemos", en referencia a los empresarios españoles.

"Lo que no se entiende, en absoluto, es que se tomen medidas del ámbito político cuando es parte de la propia negociación colectiva" Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Todo porque considera que se les "ha excluido", ya que la medida "realmente ya estaba firmada en el acuerdo de Gobierno" de coalición entre socialistas y los grupos de su izquierda bajo el paraguas de Sumar. Por todo ello, sostiene que desde la patronal seguirán "planteando" lo que piensan.

Eso sí, no duda en aclarar que la entidad que dirige "no tiene nada que ver con la política", sino que su cargo le obliga a defender "a las empresas de este país". Por eso subraya que no depende "de ningún partido político ni dependerá". Cuestión que ha subrayado al ser preguntado sobre el favoritismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto a uno de los candidatos a dirigir CEPYME.

A Garamendi no le gustan las formas

Por otro lado, Garamendi insiste en que la CEOE no se niega a la reducción, sino a las formas en las que se ha alcanzado. Y si hace unos meses la guerra abierta se libraba por esta misma razón de forma directa con los de Yolanda Díaz, los sindicatos tampoco han salido exentos después de que el presidente de los empresarios haya expuesto su desconcierto en que "los sindicatos no plantearon este tema para nada" cuando se alcanzó "el acuerdo nacional de convenios" con las organizaciones en 2023.

"No tiene sentido que un año más tarde estén diciendo que esta es la gran medida porque lo podrían haber planteado en ese momento", ha lamentado Garamendi, que a renglón seguido ha criticado que este escenario "también influye en lo que sería una seguridad cuando se firman acuerdos".

"Es diferente la industria a la hostelería o a lo que es el caso del turismo y del comercio" Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Tras ello, ha vuelto a insistir en que desde la patronal no se está "diciendo que no a algo que hay que hablar, sino cómo se plantea", puesto que lo que no se entiende "en absoluto es que se tomen medidas del ámbito político cuando es parte de la propia negociación colectiva". Tampoco entiende el presidente de la patronal que "algún ministro haya dicho que el que no apruebe esto es un facha", en referencia a las palabras de Óscar López.

En esa línea, Garamendi se mantiene en que la reducción de la jornada laboral "se quiere plantear como una baza política" derivada de "un monólogo social" para "quedar bien". Por todo esto, insiste en que la CEOE explicará su postura al resto de partidos políticos, exponiendo que la implantación de la medida "no tiene nada que ver en un sector con otro": "Es lo que nosotros no podemos compartir", ha zanjado.

Negociación colectiva, o nada

Respecto a esta cuestión, Garamendi ha explicado que "depende del mix que tengamos del tipo de negocios", puesto que "es diferente la industria a la hostelería o a lo que es el caso del turismo y del comercio" en los que la innovación no es tan alta para "ir reduciendo la horas" de trabajo.

"Cuando no tienes prácticamente valor añadido sino que es un valor sobre las personas como la limpieza, la hostelería... es más complicado", ha sostenido el presidente de la patronal, para concluir que "hay sectores en los que se puede seguir avanzando y en otros en los que se avanza más lentamente".

En definitiva, insiste en que la patronal no está diciendo "que no se pueda reducir la jornada" sino que "que hay que reducirla a través de la negociación colectiva". "De hecho, el medio de los convenios es 38,2 horas; en las empresas que tienen convenio es 37,6; por tanto, está cerca de lo que se está planteando", ha asegurado Garamendi en Más Vale Tarde. De esta manera, ha advertido de que la medida "se puede negociar a través de esos convenios", es decir, "a través de esas mesas de negociación" porque "para eso están".