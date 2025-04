Garamendi (CEOE) calcula el impacto del apagón en 1.600 millones, el 0,1% del PIB español

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que el apagón en España supondrá una pérdida del 0,1% del PIB, unos 1.600 millones de euros, afectando especialmente a la industria. Desde Moncloa, aunque aún sin cifras precisas, destacan la rápida recuperación del suministro y el funcionamiento de los mercados financieros. Garamendi critica al Gobierno por no informar con rapidez y se opone a las ayudas tras el apagón, sugiriendo otras acciones para mejorar la competitividad empresarial. Pide clarificar lo sucedido antes de reclamar, y subraya la importancia de la energía nuclear, el gas y ciclos combinados en la matriz energética.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que el apagón histórico que se produjo en España supondrá una pérdida económica equivalente al 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone unos 1.600 millones de euros aproximadamente al quedar el país casi "un día sin energía".

"Es muchísimo", ha aseguro el presidente de la CEOE a los medios tras un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha indicado que las refinerías van a estar "prácticamente" una semana paradas hasta poder ponerlas en marcha otra vez.

Así, Garamendi ha lamentado el impacto que este apagón tendrá sobre todo en la industria, donde habrá que volver a hacer unas inversiones "milmillonarias" para que sus infraestructuras vuelvan a funcionar. "Alguna de las industrias, sus hornos son eléctricos. Como paren, esos hornos ya son inservibles", ha apuntado.

Para Moncloa todavía "es pronto"

Si bien desde Moncloa apuntan a laSexta que "aún es pronto para tener una estimación precisa del impacto económico" tras lo sucedido durante la jornada de este lunes, indican que "lo primero que cabe señalar es el correcto funcionamiento de los mercados financieros y los sistemas de pago tanto mayorista como minorista".

En ese sentido, destacan, tal y como hizo hace unas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "las incidencias relacionadas con los terminales de venta (TPV) en los comercios ya han conseguido resolverse en su práctica totalidad, gracias a la rápida vuelta a la normalidad en el suministro".

Asimismo, insisten en que "esta recuperación del suministro eléctrico está permitiendo recuperar también una operativa normalizada en la distribución comercial y la actividad industrial". Algo que no exime que a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en coordinación con las carteras de Industria y de Agricultura, se encuentren "en contacto directo con las patronales, la industria y las asociaciones sectoriales, que continúan recabando información sobre los daños potenciales". Contacto que se extenderá en "las próximas horas" con las distintas regiones españolas.

Crítica al Gobierno por no informar "más rápido"

Garamendi, además, ha lanzado críticas al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz -con el que anteriormente han mantenido encontronazos a razón de la reducción de la jornada laboral- por las declaraciones tras el apagón y ha asegurado que "parece que van en contra de los empresarios".

"Somos los primeros que hemos dicho que la gente vaya a casa, que primero la conciliación familiar", ha asegurado, a la vez que ha indicado que el Ministerio de Trabajo "no debe dar avisos" a las empresas, ya que saben qué hacer por "pura responsabilidad social" como han hecho "permanentemente".

De igual manera, ha asegurado que el Gobierno tenía que haber estado "más rápido" e informando de "forma permanente" para dar tranquilidad a la ciudadanía. "No solo el presidente del Gobierno, el que fuera", ha añadido.

Además, ha reconocido que esta situación no causa "buena imagen" de España en el exterior, más en un día como ayer en el que el Gobierno había organizado su primer gran foro internacional para reforzar la atracción de la inversión extranjera directa en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos.

Garamendi se muestra "poco partidario" de dar ayudas tras el apagón

Por otro lado, preguntado por si desde la CEOE son partidarios de ayudas tras el apagón, Garamendi se ha mostrado "poco partidario" de ayudas y ha pedido emprender "otras acciones" que estén en una línea "más razonable".

"Están las cotizaciones en la Seguridad Social, que se siguen disparando, están impuestos de todo tipo. Creo que eso es lo que realmente hay que ajustar para que las empresas sean más competitivas, que es cómo realmente pueden pagar esos salarios", ha expuesto a la vez que ha afirmado que las pequeñas empresas serán las que sufran especialmente la pérdida económica.

El presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha cifrado las pérdidas en unos 1.300 millones de euros entre los autónomos, con una especial incidencia en comercio y hostelería.

Por ello, Garamendi ha pedido "ayudar a todos en general" para que el Gobierno no pueda decir "a ti, si te portas bien, te doy". "Hay que gestionar de otra manera las cosas y, desde luego, esto es la responsabilidad", ha añadido.

Pide esclarecer qué pasó antes de iniciar reclamaciones

Por otro lado, el presidente de la CEOE ha pedido esperar a que se aclare lo que ha pasado antes de iniciar las reclamaciones y decidir qué hacer, ya que de momento no se sabe con exactitud lo sucedido.

"En principio están los seguros, eso es lo que hay que hablar, y Red Eléctrica también, lógicamente, tendrá que explicar el incidente como ha ocurrido, qué ha pasado", ha expuesto, a la vez que ha pedido "valorar" primero antes de iniciar reclamaciones al consorcio de seguros.

Por otro lado, Garamendi ha trasladado su "solidaridad" a los afectados por este apagón y ha puesto en valor el comportamiento de la sociedad ante esta situación inédita.

Sin embargo, Garamendi ha destacado que la situación de ayer demuestra que España debe seguir apostando por la energía nuclear, pero también por la generada por el gas y los ciclos combinados, porque no se puede prescindir de "ninguna tecnología".

"Ha quedado bien claro que la energía nuclear es fundamental, es el 20% de la energía en base. Si ayer no llega a estar, esto no se levanta en 10 horas, no se levanta en semanas", ha expuesto.