El ministerio de Trabajo está dispuesto a legislar para que los españoles trabajen menos horas incluso aunque no consigan un acuerdo con la patronal en un clima de tensión entre las partes que no parece ir a menos.

Tras la fallida reunión de este lunes en la que tanto Trabajo como los sindicatos tildaron de "burla" la posición de la CEOE, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avisado: habrá reducción de jornada, sea o no con el apoyo de los empresarios.

Ya en enero, tras anunciar Díaz esa reducción de jornada, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró "dispuesto a hablar" pero insistió en que no lo haría "porque venga una señora a imponernos su criterio porque es su hito y su medida estrella". Después de meses de reproches sin llegar a un acuerdo, a mediados de junio, el ministerio de Díaz constató la falta de avances en esa negociación bipartita con los sindicatos y decidió acelerar los trabajos para intentar llevar cuanto antes una propuesta legislativa para recortar las 40 horas semanales vigentes como jornada máxima a las 38,5 horas este año y las 37,5 horas en 2025.

La patronal califica la reducción de "electoralista"

Pero lejos de avanzar, los reproches no dejan de aumentar de un lado y de otro. Mientras el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuestiona la mesa como "monólogo social", Trabajo insiste en que el papel de la CEOE durante la reunión del lunes fue "decepcionante". Y no solo eso, los sindicatos también criticaron la posición de Garamendi, a quien echaron en cara no haber traído "ninguna propuesta".

Pese a ello, desde Trabajo han movido ficha y han intentado un nuevo acercamiento hacia los empresarios con una nueva propuesta para reducir la jornada laboral que, una vez más, no ha llegado a ningún lugar.

Sin ir más lejos, la patronal ha calificado la reducción como "arbitraria, electoralista, unilateral o intransigente" y les ha acusado de querer meterles un gol. "No estamos acostumbrados a jugar un partido donde el resultado de entrada ya es 5-0, que te digan que te lo vas a pasar muy bien y cuando llegas al campo, ves que el árbitro lleva el uniforme del equipo contrario", ha ironizado Garamendi este martes.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha acusado este martes a la vicepresidenta de ser "experta en reventar" acuerdos del diálogo social.

Díaz denuncia que la patronal "esté callada" en la mesa de diálogo

Así, mientras los empresarios critican la propuesta de Trabajo, Yolanda Díaz ha acusado a la patronal de ser "la primera vez que habla mucho en los medios de comunicación y está callada en las mesas de diálogo". "A mí me gustaría que hubiera respeto institucional, sería conveniente, y que lo que se tenga que decir se diga en la cuarta planta del Ministerio de Trabajo", ha añadido este martes Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Hay que bajar el nivel dialéctico, la CEOE y la Cepyme tienen que bajarse de esos argumentos falaces", ha comentado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien ha pedido que "mantener el respeto es una cuestión absolutamente imprescindible en nuestro país y buscar puntos de encuentro que nos permitan avanza".

A pesar del continuo clima de reproches, la ministra, quien no ha querido adelantar el contenido de la propuesta por "respeto" a la mesa de negociación, ha anunciado que el próximo lunes, 8 de julio, el Gobierno hará una nueva propuesta a CEOE y Cepyme.