Todo lo que se sabe del cisma en el Gobierno: Sumar descarta una ruptura, IU aprieta y Rego no quiere irse

La izquierda española vive en estos momentos una crisis de primer nivel, a raíz del contrato del Ministerio del Interior con una empresa israelí para la compra de armas. Tal es la profundidad de la brecha que existe una amenaza real de Izquierda Unida (IU) para que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, -la única de la formación en el Ejecutivo- abandone el Gobierno de coalición. Si bien Rego muestra su voluntad de quedarse, mientras que en Sumar tratan de cerrar esta puerta, lo cierto es que este nuevo cisma en la coalición es una realidad con una IU que no deja de apretar.

Sin ir más lejos, durante la tarde de este miércoles el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que "en ningún momento está en riesgo ni la participación de Sumar en el Gobierno ni la continuidad" de este, pero las palabras de miembros de IU a lo largo de la jornada sí que llevan a pensar en esa posibilidad, aunque con señales de optimismo en superar la crisis.

Por ejemplo, Enrique Santiago -diputado por Sumar, pero líder histórico de la izquierda- sostenía en Al Rojo Vivo que "ojalá" se pudiera "seguir manteniendo el Gobierno de coalición en España", pero la posición de su formación "es clarísima", por lo que "IU contempla todos los escenarios". Algo más contundente se ha mostrado el coordinador general del partido, Antonio Maíllo, quien ha avanzado que van "a plantearle al Partido Socialista que si sigue por ese camino lo único que está abriendo es la crisis de Gobierno más importante de esta legislatura".

OTAN no, bases fuera

Así es como aprieta una IU que no quiere soltar esta bandera antibelicista, puesto que hace 35 años cuando se produjo su fundación lo hicieron con el lema "OTAN no, bases fuera", a raíz de la entrada de España a la Alianza Transatlántica. Incluso, a última hora de la tarde fuentes cercanas a Maíllo aseguran a laSexta que no pueden estar en un Gobierno tomando decisiones unilaterales de Pedro Sánchez que consideran muy graves.

De esta manera, la salida de IU del Ejecutivo se produciría de una sola forma: la marcha de Rego como la única miembro de la formación en el Consejo de Ministros. Precisamente, fuentes de la cartera que dirige no se han mostrado tan tajantes a la hora de hablar de esta posibilidad, pero sí admiten que se ha roto la confianza ante la continuidad de este contrato de compraventa de armas Israel.

De hecho, la misma Rego, quien ha mostrado su voluntad de permanecer en el Gobierno, ha mandado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, además de haberle pedido una auditoria de todos los contratos. Si bien no quiere marcharse, está claro que esta situación ha marcado un antes y un después en la relación de IU con el PSOE, y habrá que ver si también lo hace en la de Sumar.

Las raíces palestinas de Rego, una línea roja

En este contexto, sin embargo, hay otro detalle añadido. Se trata de la especial sensibilidad de la ministra Rego al sufrimiento del pueblo palestino, puesto que lo lleva en sus raíces. Pese a haber nacido en Valencia, la de IU pasó parte de su infancia en Palestina. De hecho, gran parte de su familia vive en Cisjordania. Por eso, es muy habitual que en sus conversaciones cuente historias de sus familiares ante la creciente tensión en la zona. En definitiva, una línea roja para Rego.

Por su parte, en Sumar todos están de acuerdo en que hay que revertir ese contrato de la vergüenza. Un contrato de más de seis millones y medio de euros que el Ejecutivo de Sánchez licitó meses después de que arrancara la ofensiva israelí en octubre de 2023 y que se adjudicó en octubre del año pasado. No obstante, se desvelan discrepancias en su seno con miembros de IU que han llegado a pedir dimisiones. Entre ellas la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Marlaska.

¿No estaba ya rescindido?

Precisamente, desde la cartera de Marlaska se justifican en que el contrato ya se cerró, por lo que no pueden dar marcha atrás. En concreto, fundamentan seguir adelante con la compraventa en que la Abogacía del Estado les ha recomendado no dar marcha atrás, ya que de hacerlo tendrían que pagar sin recibir el material armamentístico. Por aquel entonces, sin embargo, el ala socialista del Ejecutivo aseguraba que ese contrato ya estaba rescindido e incluso que no compraban a Israel desde el inicio de la ofensiva.

Por un lado, fue la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien el 29 de octubre sostuvo que "cuando se tiene conocimiento de esta adjudicación, se inicia rápidamente a prescindir el contrato con esta empresa"; mientras que por otro, la ministra Robles aseguraba que "desde el día 7 de octubre [de 2023] ni compra ni vende armas a Israel". Incluso, llegó a sostener que era algo que ya había dicho "hasta la saciedad".