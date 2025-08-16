Ahora

Muere un hombre de 68 años tras ser aplastado por su coche en Valdemoro, Madrid

Los detalles La víctima estaba manipulando la parte de abajo de su vehículo, cuando, por causas que se desconocen, el vehículo ha caído y ha ocurrido el aplastamiento.

Imagen de una ambulancia del Summa 112 de MadridTwitter 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid)

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha confirmado este sábado el fallecimiento de un hombre de 68 años en Valdemoro, municipio de la Comunidad de Madrid, tras caérsele encima su vehículo.

Al parecer, la víctima estaba manipulando la parte de abajo de su vehículo, cuando, por causas que se desconocen, el vehículo ha caído y ha ocurrido el aplastamiento.

En ese momento, se han desplazado hasta el lugar los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han liberado al hombre y han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica que han continuado poco después los sanitarios del Summa 112.

Sin embargo, pese a realizar maniobras de RCP avanzada durante más de 30 minutos, finalmente no han podido revertir la parada y el Summa 112 ha confirmado el fallecimiento. Ahora, la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

