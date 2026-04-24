Deportistas, artistas, celebrities y hasta compañeros que no serían españoles bajo la españolidad de Vox

El periodista Luis Sanabria ha llevado este viernes a los colaboradores de Más Vale Tarde un divertido juego que ha llamado 'Ocho Apellidos Españoles'.

"¿Qué españoles conocidos por todos, siguiendo los criterios de Vox, no podrían serlo?". Es la pregunta que Cristina Pardo planteaba este viernes a Luis Sanabria cuando la mesa de Más Vale Tarde abordaba el lío de la españolidad en las filas de los de Santiago Abascal, después de que Joan Garriga dijera que solo una persona con los dos padres españoles podría serlo. Unas palabras, de hecho, que han generado que Ignacio Garriga haya tenido que salir a tacharlo de "error".

De esta manera, el periodista ha llevado a los colaboradores un divertido juego que ha llamado 'Ocho Apellidos Españoles'. "Hay dos personas en España muy importantes, muy importantes, que no serían españoles según ese criterio", arrancaba Sanabria, al tiempo que en pantalla se ofrecían las pistas: uno había nacido en Italia y el otro tenía una madre de origen griego y un padre italiano. Efectivamente, se trata del rey emérito Juan Carlos I y su hijo el rey Felipe VI. Según los de Abascal, ninguno sería español.

¿Cantantes españoles?

Era el turno de dos cantantes. Por un lado, "uno de ellos nacido en Panamá; y otra de ellas nacida en México de madre cubana". Si bien en cuanto a la artista ha habido dudas, pues algunos como Iñaki López pensaban que era nacida en Argentina, el resto lo tenía claro. Era Alaska, mientras que el primero sería Miguel Bosé. Ninguno de ellos sería español, en línea con el criterio de Bambú.

¿Deportistas españoles?

"Segundo ejemplo con deportistas", continuaba Sanabria, que ya adelantaba que iban a suscitar más dudas. "Una nacida en Caracas; otro u otros compadres que son nacidos en Ghana; otro caso con madre guineana y con padre marroquí". Entonces, López, muy conocedor de los gustos futbolísticos de su compañero, ya daba una pista: "Eres muy del Barça, tenía que caer ese ejemplo", en referencia a Lamine Yamal. Entonces, ha sido el mismo Sanabria quien ha dado otra al presentador vasco: "Algunos a lo mejor son de tu equipo".

"Por supuesto, los Williams", exclamaba Iñaki López, en referencia a los hermanos Iñaki y Nico, futbolistas en el Athletic Club. De esta manera, solo quedaba la deportista nacida en Caracas, capital de Venezuela, sobre la que Sanabria advertía: "Es más confusa porque ya está prácticamente retirada del tenis". Era Garbiñe Muguruza. "Estos tres también serían no españoles, según el criterio de Vox", concluía el periodista para dar paso al turno de "actores y directores de cine".

¿Españoles en el mundo del cine?

"Uno nacido en Argentina con padres argentinos; otro nacido en Chile; otro nacido en Cuba con madre también cubana", decía Sanabria, cuando Cristina Pardo se ha mostrado totalmente convencida sobre la identidad del primero: "Juan Diego Botto", el cual "estará con Aimar Bretos la semana que viene", apostillaba el copresentador. Era Edu Galán quien tenía claro el segundo: Alejandro Amenábar. El tercero, en cambio, Emilio Aragón, no ha sido adivinado por nadie.

¿Celebrities españolas?

Entonces, llegaba el turno de "dos celebrities televisivas muy llamativas "Una con madre filipina, otra con madre rumana", decía Sanabria, que advertía que la segunda podía generar dudas por la clasificación que se le había dado. No obstante, Iñaki López lo tenía claro: Elsa Pataky. En la misma línea de dificultad baja, estaría la primera, siendo esta Tamara Falcó.

¿Y españoles en... Vox?

Tras estos ejemplos, llegaba "el surrealismo absoluto". Era la hora de hacerlo con miembros de "un partido político, Vox, por ejemplo", anunciaba con cierta sorna Sanabria. "Alguien tiene una madre nacida en Guinea; un padre nacido en Cuba; o una madre nacida en Argentina dentro de Vox". En este caso, y con los analistas políticos en la mesa no había dudas: Ortega Smith —"uno de los fulminados", apostillaban—; Rocío Monasterio; e Ignacio Garriga.

En definitiva, "el perfil sociológico hace completamente alucinante, incomprensible y surrealista ese concepto de que tiene que ser la madre y el padre españoles", concluía Sanabria, al que ha seguido Iñaki López apuntando a "dos agitadores ultra que tampoco serían lo que son, por lo tanto calificables como españoles", en referencia a Vito Quiles y Bertrand Ndongo.

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