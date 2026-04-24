La NASA anuncia la tripulación de la misión Crew-13 que lanzará en septiembre a la Estación Espacial Internacional

Los detalles La agencia espacial estadounidense anunció este jueves la tripulación, y señaló además que el lanzamiento se adelantó un mes, para "no antes de mediados de septiembre".

La misión Crew-13, integrada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Sergey Teteryatnikov, se lanzará hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en septiembre desde Florida. La NASA anunció que el lanzamiento se adelantó un mes para mediados de septiembre. Watkins comandará la misión, operada junto con SpaceX, con Delaney como piloto, mientras que Kutryk y Teteryatnikov serán especialistas de misión. Esta es la decimotercera rotación de tripulación bajo el Programa de Tripulación Comercial, buscando aumentar la frecuencia de misiones de larga duración. Durante su estancia, realizarán investigaciones para futuras misiones a la Luna y Marte. Crew-13 relevará a la Crew-12 y se unirá a la Expedición 75 en la EEI.

Los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Sergey Teteryatnikov integrarán la misión Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), que tiene previsto despegar en septiembre próximo desde Florida.

La agencia espacial estadounidense anunció este jueves la tripulación, y señaló además que el lanzamiento se adelantó un mes, para "no antes de mediados de septiembre". La misión, operada junto con SpaceX, estará comandada por Watkins, con Delaney como piloto, mientras que Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y Teteryatnikov, de Roscosmos, actuarán como especialistas de misión.

Se trata de la decimotercera rotación de tripulación bajo el Programa de Tripulación Comercial, cuyo lanzamiento fue adelantado desde noviembre para aumentar la frecuencia de misiones de larga duración, de unos seis meses, hacia la estación orbital.

Durante su estancia, los astronautas llevarán a cabo investigaciones científicas y pruebas tecnológicas clave para futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte, además de generar avances con impacto en la Tierra.

La misión marcará el segundo vuelo espacial de Watkins, quien ya participó en Crew-4 en 2022, y el primero para Delaney, Kutryk y Teteryatnikov. Además, Watkins se convertirá en la primera astronauta de la NASA en viajar dos veces a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX.

Crew-13 se integrará a la Expedición 75 de la EEI, que desde hace más de dos décadas funciona como laboratorio clave para la investigación en microgravedad y el desarrollo de futuras misiones dentro del programa Artemis.

Los cuatro relevarán la Crew-12, integrada por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, el ruso Andrey Fedyaev, y Sophie Adenot, la segunda mujer francesa en viajar al espacio, quienes viajaron al laboratorio orbital el pasado 13 de febrero.