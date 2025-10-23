El monólogo de Juan Diego Botto por los 3.000 programas de El Intermedio: "El humor es la mejor manera de criticar al poder"

"Al final va a ser cierto que, después de escuchar las noticias, necesitemos que alguien nos cuente la verdad", comenta Juan Diego Botto, que hoy sustituye a Wyoming en un monólogo especial por los 3.000 programas de El Intermedio.

Hoy El Intermedio cumple 3.000 programas y, para celebrarlo, Wyoming ha pedido a uno de los "amigos" del programa que haga el monólogo.

De este modo, Juan Diego Botto se encarga de arrancar El Intermedio de hoy con "el gran poder" de dirigirse a cientos de miles de personas y "la gran responsabilidad" de "intentar evitar que se vayan todas corriendo a otra cadena".

Botto alaba a los incondicionales de El Intermedio, "un grupo selecto de un gusto exquisito con una inteligencia por encima de la media". Sin embargo, admite que la primera vez que vio El Intermedio no le gustó: "Solo hay dos tipos de personas que puedan ver este programa: los que se quedan dormidos y los que se quedan sin pilas en el mando de la tele".

No obstante, poco a poco se convirtió en espectador habitual y se acostumbró a cenar con las noticias sobre corrupción, la bronca política o el ascenso de la extrema derecha.

En busca del secreto del éxito de El Intermedio, Botto asegura que "tiene el presentador más guapo", pero sobre todo que, en tiempos de bulos y noticias falsas, "a veces esparcidas por hombres y mujeres muy serios", los "humoristas deban ser los nuevos cronistas".

El actor recuerda que "el bufón era el único que le decía las verdades al rey" y sostiene que "el humor es la mejor manera de criticar al poder". "Al final va a ser cierto que, después de escuchar las noticias, necesitemos que alguien nos cuente la verdad", concluye.

