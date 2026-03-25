Tamara Falcó confiesa cómo perdonó a Íñigo Onieva su infidelidad: "Fue un milagro que mi cuñado y mi primo no le pegasen"

Juan Sanguino analiza esta entrevista de Tamara Falcó en la que cuenta cómo perdonó a Íñigo Onieva tras serle infiel antes de su boda: "Si alguien está haciendo un favor al otro es ella a él, porque ella mola mucho más que él".

Juan Sanguino analiza en el plató de Zapeando las palabras de Tamara Falcó sobre cómo perdonó la famosa infidelidad a Íñigo Onieva antes de su boda. "Este perdón fue más rápido que la cola que está trayendo", afirma el periodista, que destaca que "dos años después aún hablamos de eso".

Según Tamara Falcó, su perdón "fue un milagro": "Le tenía bloqueadísimo en el móvil, pero cuando le echaba muchísimo de menos de repente me llegaban sus mensajes". "Puede que Tamara creyese que le hubiera bloqueado pero que en realidad no sabe bloquear", analiza Juan Sanguino, que muestra más declaraciones de la socialité en las que pone ejemplos de por qué "fue un milagro".

Y es que Tamara Falcó cuenta que sintió que "era el momento de perdonar e ir a la Misa del Gallo con él" y confiesa que fue a casa de su madre, Isabel Preysler, "y fue un milagro que no le pegase" su cuñado y su primo. Sanguino destaca que "la violencia nunca es la solución, pero la falta de respeto fue tremenda, ya no solo por liarse con otra sino por hacerlo en un sitio rodeado de gente con móviles".

El periodista se pone "del lado de Íñigo" por primera vez en su vida: "Hay que tenerlos como el caballo de Espartero para presentarse en casa de la Preysler". Por último, afirma que "es supercondescendiente con Tamara la gente que dice que Íñigo no la quiere y que está con ella por interés": "En realidad la persona interesante en esa pareja es Tamara, si alguien está haciendo un favor al otro es ella a él, porque ella mola mucho más que él".

Por último, Quique Peinado quiere saber "quién es el primo de Tamara que a la que te descuidas te enchufa una hostia". "No sé, un Jacobo de algo", afirma Sanguino, desatando la risa del plató.

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