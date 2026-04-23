Cristina Pardo se despide de laSexta tras 20 años: "Me voy de aquí con algunos amigos"

La presentadora se ha mostrado emocionada por la despedida, ha agradecido el trabajo del equipo de Más Vale Tarde y ha contado algunos detalles del nuevo proyecto en el que se embarca.

Cristina Pardo ha anunciado su salida de laSexta tras 20 años para unirse a Antena 3, donde presentará un programa de prime time. La noticia fue revelada en el programa Más Vale Tarde, que copresenta con Iñaki López desde 2021. Pardo expresó su agradecimiento al equipo y a figuras como Antonio Ferreras y César González. A lo largo de su carrera en laSexta, participó en programas como Al Rojo Vivo, Zapeando y Liarla Pardo. A partir de septiembre, liderará un nuevo formato en Antena 3 centrado en actualidad, análisis y entretenimiento, expresando su deseo de estar a la altura del nuevo desafío.

Cristina Pardo deja laSexta después de 20 años en la casa. Así lo ha anunciado este jueves en Más Vale Tarde, el programa que copresenta junto a Iñaki López desde hace cinco años. La presentadora ha revelado además su nuevo destino: Antena 3. Pardo ha contado que presentará un programa en prime time en esa cadena.

"La próxima temporada me voy a ir a presentar un programa de prime time en Antena 3. Llevo aquí 20 años y estoy muy agradecida al equipo de Más Vale Tarde, me voy con algunos amigos", ha afirmado. La presentadora ha contenido las lágrimas, asegurando que "no voy a llorar", y ha agradecido también a Antonio García Ferreras y a César González por todos estos años en esta casa.

Pardo llegó a laSexta en 2006 y a lo largo de estas dos décadas ha mostrado sus múltiples facetas, pasando desde los Informativos a Al Rojo Vivo, Zapeando, Malas Compañías o Liarla Pardo. En septiembre de 2021 aterrizó en Más Vale Tarde, donde ha estado al lado de Iñaki López.

En este tiempo, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Atresmedia y, a partir de septiembre, se pondrá al frente de un nuevo formato en el que destacarán la actualidad, el análisis y el entretenimiento. "Espero estar a la altura de la oportunidad", ha sentenciado la periodista.

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