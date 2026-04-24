Ahora

la xenofobia de Vox

Ignacio Garriga no duda en apoyar los cánticos racistas "musulmán el que no bote" en el partido de la selección española

¿Qué ha dicho? "Sinceramente, orgullo de nación. Orgullo de nación porque miles y miles y miles de españoles y de catalanes están hartos de ser señalados por reivindicar su forma de vida", ha dicho cuando le han preguntando por ellos.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga.
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Este viernes han preguntado al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, por el cántico islamófobo que se escuchó hace algunas semanas en el partido amistoso de la selección española contra la egipcia en Cataluña, y se ha sumado a los que lo apoyan.

Garriga, una de las personas clave en Vox, ha dicho en una entrevista en RTVE que está "orgulloso" de que todas esas personas cantaran "musulmán el que no bote" en el estadio RCDE de Cornellà/EL Prat de Llobregat (Barcelona), donde también hubo abucheos al himno del equipo africano.

"Sinceramente, orgullo de nación. Orgullo de nación porque miles y miles y miles de españoles y de catalanes están hartos de ser señalados por reivindicar su forma de vida", ha dicho el secretario general de Vox. Y ha agregado: "Nos ponemos muy dignos cuando algunos gritan 'musulmán el que no bote', pero callamos como cobardes cuando se pita a su majestad el rey y al himno nacional. A mí las dos varas de medir es una auténtica falta de respeto".

Tras estos hechos, a pesar del apoyo de la ultraderecha, los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación. Durante el descanso del partido, además, los videomarcadores mostraron un mensaje que recordaba que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas", pidiendo a los aficionados que evitasen cánticos xenófobos e irrespetuosos y que se sumasen a la lucha del fútbol contra el racismo.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se limitó a decir que se trata de "situaciones puntuales y aisladas" y recordó que fueron "condenadas en los videomarcadores" y se pidió a la afición que no se repitiesen mediante la megafonía del estadio, limitándose a desear que estos cánticos "no vuelvan a producirse".

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