La libertad del asesino de Leticia Rosino reabre el debate sobre la ley del menor: el condenado la violó y mató con 16 años

Los detalles Fuentes penitenciarias afirman que el asesino es un preso "complicado y conflictivo". Pese a todo, saldrá el 3 de mayo, ocho años después del crimen porque era menor cuando lo cometió.

Leticia Rosino fue violada y asesinada en 2018 por Diego, un menor de 16 años. Ahora, ocho años después, Diego quedará en libertad el 3 de mayo, lo que ha reavivado el debate sobre el endurecimiento de las penas para menores. La familia de Leticia ha entregado 130.000 firmas en el Congreso para pedir cambios en la ley, buscando la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable. Diego, quien incriminó a su propio padre durante la investigación, finalmente confesó el crimen. A pesar de su comportamiento conflictivo en prisión, saldrá en libertad sin antecedentes penales.

Leticia Rosino fue violada y asesinada Diego, que entonces era menor de edad. Ahora, ocho años después, Diego va a cumplir su condena y saldrá en libertad el próximo 3 de mayo. El caso vuelve a poner sobre la mesa la lucha por el endurecimiento de las penas de la ley del menor y la propia familia de Leticia entregó recientemente 130.000 firmas en el Congreso para pedirlo.

"Poder aplicar la prisión permanente revisable. Si este chico tiene un historial que no es nada a su favor, que tiene un seguimiento y ven que es un peligro público el salir a la calle, ¿por qué se le abre la puerta?", preguntó la madre de Leticia, Inmaculada Andrés, al entregar las firmas.

El 3 de mayo de 2018, Leticia, que entonces tenía 33 años, salió a correr por su pueblo, Castrogonzalo, en Zamora, y se le perdió la pista. Un día después, su cuerpo semidesnudo fue localizado al pie de un barranco. Diego, con sus 16 años, no solo la agredió sexualmente. También la golpeó con una piedra de grandes dimensiones hasta la muerte y después tiró su cuerpo por un barranco.

Se fue a casa como si nada e incluso se presentó en las batidas de búsqueda. Además, cuando empezó la investigación, no dudó en incriminar a su propio padre, que era un pastor de la zona. El padre fue detenido y tuvo que declarar. En sala, contó que supo que su hijo era el asesino precisamente porque le había incriminado.

Afirmó que le había involucrado porque era un "mentiroso impulsivo". "Estoy tranquilo porque no tengo ninguna huella que a mí me dicen que le haya puesto la mano encima. Decía que me había ayudado a mí a tirarla", contó en sede judicial. Al verse acorralado, Diego finalmente confesó el crimen. Fue detenido y acusado formalmente de asesinato.

Al llegar el juicio, la indignación era total, ya que los vecinos, familiares y seres queridos de Leticia sabían que, por ser menor, el máximo de condena que le podía caer por asesinato era de ocho años. "Viola dos veces y asesina. No es ningún menor, es un asesino", comentó durante las protestas una vecina.

Según fuentes penitenciarias, Diego es un preso "complicado y conflictivo". Pese a todo, el próximo 3 de mayo se cumplen sus ocho años de condena y será un hombre de 24 años libre y sin antecedentes penales.

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