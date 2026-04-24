La Fiscalía pide dos años de cárcel para el agitador Vito Quiles y uno y medio para Javier Negre por delitos de odio

Los detalles La Fiscalía considera que hicieron y emitieron en 'Estado de Alarma TV' una entrevista a una mujer con un 75% de discapacidad intelectual y que lo hicieron con "ánimo de denigrar" a la afectada.

Vito Quiles, conocido agitador de ultraderecha, enfrenta una nueva acusación judicial. La Fiscalía solicita dos años de prisión para él y un año y medio para su jefe, Javier Negre, por presuntos delitos de odio y contra la integridad moral. Según el escrito al que laSexta ha accedido, ambos denigraron a una mujer con discapacidad intelectual del 75% durante una entrevista en la sede del PP en Madrid, el 20 de marzo de 2024. La Fiscalía considera que sus acciones violaron derechos fundamentales. La Audiencia Provincial de Madrid será la encargada de juzgar el caso, derivado de una querella presentada por la organización feminista Libres y Combativas.

No es la primera vez que se señala judicialmente al agitador de ultraderecha Vito Quiles y este viernes se le suma una nueva acusación. Y es que, la Fiscalía ha pedido que se le castigue con dos años de cárcel por delitos de odio y contra la integridad moral. Además, en esta ocasión no va solo, porque la Fiscalía también ha solicitado un año y medio de prisión para el jefe de Quiles, el pseudo periodista Javier Negre, por los mismos presuntos delitos de odio.

Según el escrito al que laSexta ha tenido acceso, el fiscal considera que el pseudoperiodista de 'EDA TV' denigró durante una entrevista a pie de calle a una mujer con una discapacidad intelectual del 75%. Fue el 20 de marzo de 2024 en la sede del PP en la calle Génova (Madrid), durante una protesta ciudadana, "guiado por el ánimo de denigrar" a la afectada "por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía".

Conbsidera que es "un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal". Pero también destaca que era evidente la situación de la mujer, que incluso tenía dificultades para hablar. "Cuya situación puede ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella",

Además, el auto declara como órgano competente para conocimiento y enjuiciamiento de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

Los sucesos por los que ahora se juzgará al agitador ultra Vito Quiles y al pseudoperiodista Javier Negre son los siguientes. El primero entrevistó a la mujer en plena calle; dicha conversación se emitió en el canal de televisión que preside el segundo. Además, ambos publicaron el contenido en redes sociales.

Fue la organización feminista Libres y Combativas la que interpuso la querella y los tribunales ya han dictado la apertura de juicio oral contra ambos según el auto fechado el 14 de abril al que ha tenido acceso la Sexta.

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