El abrazo de Cristina Pardo e Iñaki López tras el anuncio de la salida de MVT de la periodista

La presentadora, que seguirá en el espacio vespertino de laSexta hasta el final de la temporada, presentará un nuevo programa en el prime time de Antena 3.

Cristina Pardo ha anunciado este jueves que, después de 20 años en laSexta, la próxima temporada dejará Más Vale Tarde para presentar un programa en el prime time de Antena 3. El equipo del programa no ha dudado en aplaudir tras la noticia.

Iñaki López, por su parte, ha afirmado que "Antena 3 va a ganar una grandísima profesional". "Es una de las profesionales más grandes con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar y que conozco", añade.

El presentador le pide que adelante algo sobre el proyecto en el que va a participar, pero Cristina decide no soltar prenda. "Ah, en la promoción lo verás", añade, en tono de broma. Cristina, de nuevo, manifiesta su agradecimiento por la oportunidad que le han dado y añade que espera "estar a la altura".

"La cadena de las perras", añade Iñaki, haciendo referencia a que tendrá un mayor presupuesto. "Mándale cátering para que meriende", le dice Tania Sánchez a Cristina. "Después de 20 años trabajando en esta casa imagínate que, ahora, me voy a un programa que tiene cátering, te tendré que mandar una foto", dice la periodista a su compañero. "Dame un abrazo", le pide, ante el comentario.

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