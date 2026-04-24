Vox se pierde en la españolidad de la que tanto alardea mientras Abascal evita responder y carga hasta contra la Iglesia

¿Qué ha dicho? "Yo lo que comparto es que la nacionalidad española es lo que da la condición de español", se ha limitado a decir Santiago Abascal para pasar a criticar a la Iglesia. Asegura que la Iglesia no critica a Sánchez porque, gracias al Gobierno, hace negocio con la migración.

Joan Garriga, portavoz de Vox en Cataluña, rectificó sus declaraciones sobre la nacionalidad española, afirmando que no se expresó bien al referirse al Código Civil. Inicialmente, indicó que solo los hijos de padres españoles son considerados españoles, pero luego aclaró que su intención era criticar a Pedro Sánchez por la regularización de inmigrantes. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, desmintió a su compañero, afirmando que la legislación vigente reconoce como españoles a quienes poseen el documento nacional de identidad. Santiago Abascal, líder de Vox, evitó el tema y criticó a la Iglesia por sus comentarios sobre la "prioridad nacional", acusándola de beneficiarse de la migración.

"Por fin en España se va a aplicar una medida que va a priorizar a los de casa, en este caso, los españoles. Y la nacionalidad española lo establece el Código Civil: es español el nacido de padre y madre española", Joan Garriga, y este viernes el portavoz de Vox en Cataluñaha tenido que rectificar.

En la tarde de este viernes ha asegurado que no se expresó bien cuando se inventó el criterio para ser español. El nuevo argumento de Joan Garriga es que, en realidad, lo que quería era criticar a Pedro Sánchez por la regularización. Los líderes de Vox son los que más presumen de ser españoles, los que más se abrazan a la bandera y más insisten en el principio de prioridad nacional; pero con la españolidad están perdidos. Comparen lo que dijo hace unos días Joan Garriga y cómo le corrige su secretario general, Ignacio Garriga.

"Ayer no me expresé con la claridad debida y creo que es importante matizar mis palabras (...) Sánchez está regalando la nacionalidad española de forma fraudulenta para alterar el censo electoral", ha dicho Joan.

"Es verdad que en la legislación vigente es español quien tiene el documento nacional de identidad, y por tanto, se da la circunstancia de que evidentemente hay personas que no tienen padre o madre de origen y acaban siendo españoles. Eso es una realidad", ha expresado Ignacio Garriga, contradiciendo a su compañero. Porque le han preguntado: "¿Por tanto es un error lo que dijo el señor Garriga?" y él ha contestado: "Es un error".

Tras las palabras de los Garriga, laSexta ha hecho su trabajo, ha preguntado al líder de Vox, pero a Santiago Abascal esta vez no le interesaba demasiado el asunto. No ha respondido a la cuestión: "Su compañero Joan Garriga dijo ayer que español es, según el Código Civil, el hijo de padre y madre españoles, ¿lo comparte?". Se ha limitado a desviar la pregunta con otra: "¿Pero lo dice el Código Civil? Yo lo que comparto es que la nacionalidad española es lo que da la condición de español".

Abascal contra la Iglesia

Vox se pierde en la españolidad de la que tanto alardea mientras Abascal evita responder y carga hasta contra la Iglesia

A lo que sí ha querido responder ha sido a las palabras del secretario de la Conferencia Episcopal, al que han preguntado por el término de prioridad nacional. "La dignidad de la persona humana es irrenunciable y buscamos el bien común. Desde los tiempos evangélicos es el del amor al prójimo. El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración", ha sido la respuesta que ha enfadado al líder ultra.

Porque a Abascal no le han gustado nada estas críticas y ha apostado por usar un tono contra la Iglesia que es salvaje. Ha abierto un enfrentamiento que ya es superior al de Donald Trump con el papan León XIV.

Abascal ha calificado al secretario general de la Conferencia Episcopal de "personaje". Su tesis: que la Iglesia no critica a Sánchez porque, gracias al Gobierno, hace negocio con la migración que, para el líder de Vox, es más bien una "invasión".

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