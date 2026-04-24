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La UEFA sanciona con seis partidos a Prestianni por sus insultos a Vinícius Jr

El máximo organismo del fútbol europeo ha castigado al jugador argentino del Benfica por el suceso con Vinícius en el que el brasileño le acusó de insultarle de manera racista.

Vinicius se encara con Gianluca Prestianni Vinicius se encara con Gianluca Prestianni Redes

Ya hay sanción a Gianluca Prestianni por su incidente con Vinícius Jr el pasado 17 de febrero. Cabe recordar que el argentino se tapó la boca con la camiseta mientras le hablaba al brasileño. 'Vini' fue directamente hacia el árbitro para comunicarle que Prestianni le había insultado de manera racista.

Sin embargo, la UEFA ha sancionado al jugador de Benfica durante seis partidos. Tres que cumplirá si o sí (una ya lo hizo) y otros tres prorrogables dependiendo de que no reincida en un comportamientos parecido.

Llama la atención que, en el comunicado de la UEFA, se explica que el castigo es por "homofobia" y no por racismo. Esto es debido a que Prestianni reconoció haberle llamado "mari***" a Vinícius.

"Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica) . La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años , a partir de la fecha de la presente decisión", asegura el comunicado de la UEFA.

"Esta decisión (es decir, la suspensión de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un partido que cumplió el jugador durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 disputado el 25 de febrero de 2026 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica", prosigue el escrito.

Además, la UEFA pide que la sanción se extienda al Mundial que se celebrará este verano: "Solicitar a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión antes mencionada".

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