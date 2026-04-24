EEUU e Irán empiezan a descongelar las negociaciones: Trump envía a su delegación mientras Teherán insiste en que no hay encuentros programados

Entre líneas El ministro de Exteriores iraní está en Islamabad para reunirse con los mediadores pakistaníes y entregarles su propuesta de paz, pero dice no tener intención de sentarse a la mesa con EEUU.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos podrían retomarse este fin de semana en Islamabad, con delegaciones de ambos países presentes. Donald Trump ha enviado a Steve Witkoff y Jared Kushner para liderar las conversaciones, tras observar avances por parte de Irán. Sin embargo, el vicepresidente JD Vance no participará, aunque estará disponible desde EEUU. La Casa Blanca afirma que la reunión fue a petición de Irán, lo cual ha sido negado por la Oficina de prensa del Parlamento iraní. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, visitará Pakistán para presentar una propuesta de paz. A pesar de la urgencia, Trump asegura que no hay prisa, mientras que EEUU insiste en la apertura del estrecho de Ormuz como condición innegociable. Israel, por su parte, se mantiene atento al desarrollo de las negociaciones.

Tras varios días con las negociaciones entre Irán y EEUU en punto muerto, parece que este fin de semana podrían descongelarse. Las delegaciones de ambos países coincidirán en Islamabad y, según ha informado la Casa Blanca, mantendrán "conversaciones directas".

Donald Trump ha enviado a Steve Witkoff y a Jared Kushner para que retomen las conversaciones ya que, según ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, "se han observado avances por parte de Irán en los últimos días". Llegarán el sábado por la mañana, pero quien no estará en las reuniones es el vicepresidente JD Vance, que hasta ahora estaba al frente de la negociación. La Casa Blanca ha asegurado que estará "disponible" desde EEUU por si es necesaria su intervención.

Leavitt ha asegurado que la cita se dará a petición de Irán. Sin embargo, en el marco de las versiones contradictorias que acostumbran a dar, la Oficina de prensa del Parlamento de Irán se ha apresurado a negar tal afirmación. Ha indicado que no hay una nueva ronda de conversaciones programada con EEUU.

La realidad es que horas antes de que Washington informara del precipitado viaje de su delegación, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había avisado de un viaje a Pakistán, como parte de su gira por los países vecinos que incluirá visitas a Omán y Rusia.

Aragchi ha llegado este mismo viernes a Islamabad, donde tiene planeado reunirse con los mediadores para presentar la propuesta de paz de Irán. Tras aterrizar, ha indicado que Pakistán podrá entregar la propuesta a EEUU.

En esta línea, Trump ha confirmado a 'Reuters' que Teherán planea hacer una oferta para resolver las demandas de Estados Unidos. "Están haciendo una oferta y tendremos que ver", ha declarado en una entrevista telefónica.

EEUU no tiene prisa

A pesar del repentino viaje de la delegación estadounidense, este viernes Trump ha mantenido su empeño en aparentar que tiene la situación bajo control, afirmando que "podría hacer un trato ahora mismo".

Al mismo tiempo, la Casa Blanca también dice no tener prisa, a pesar de que dijeron que la guerra estaría ganada en seis semanas. "Tenemos todo el tiempo del mundo", ha aseverado este viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Mientras que Trump ha restado importancia al tiempo, recordando que "estuvimos en Vietnam durante 18 años. Estuvimos muchos muchos años en Irak".

Según el presidente estadounidense, el problema es que no hay con quién hablar, porque "no sabemos quiénes son los líderes en Irán". Una situación que podría haber cambiado, ya que en la entrevista con 'Reuters' ha dicho también que la delegación estadounidense negociará con las personas que "están al mando ahora" en Irán.

En este sentido, el Gobierno iraní también ha rechazado las informaciones sobre la renuncia de Qalibaf, presidente del Parlamento, como jefe del equipo negociador.

Ormuz, la condición innegociable

Sea como sea el formato de la negociación (de forma directa como dice Washington, o con Pakistán como mensajero como dice Teherán), EEUU mantiene la apertura del estrecho de Ormuz como principal condición para un acuerdo. Un requisito que, de momento, parece lejos de cumplirse.

Hegseth ha reivindicado que "nuestra Armada está aplicando este bloqueo sin vacilación ni disculpas" y lo ha calificado como "un regalo histórico para el mundo, cortesía de un presidente audaz e histórico".

Mientras tanto, Israel se mantiene atento al progreso de las negociaciones y parece que espera ansioso volver a la guerra. Como ha reconocido su ministro de Defensa, Israel Katz, están "a la espera de la luz verde de EEUU".

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