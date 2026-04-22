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Elsa Pataky, sobre dejar Australia por Madrid: "Es como encerrar a un pájaro en una jaula"

La actriz reconoce que, aunque echa de menos Madrid, le resultaría difícil renunciar al estilo de vida en "plena naturaleza" que disfruta en Australia junto a su familia.

Elsa Pataky, sobre dejar Australia por Madrid: "Es como encerrar a un pájaro en una jaula"

"Ya no sé cuántas veces ha regresado Elsa Pataky a España", bromea Alfonso Arús en Aruser@s, tras comentar las últimas declaraciones de la actriz sobre la posibilidad de dejar Australia y volver a Madrid.

"Mi ciudad es Madrid, pero adaptarse de nuevo es complicado cuando has estado viviendo en plena naturaleza, surfeando, en la playa, pasando todo el día fuera y con ese clima...Siento que es como un pájaro al que encierran en una jaula", ha confesado al interprete. Aun así, Pataky asegura que el vínculo con España sigue muy presente: "A mi marido le encanta España y la comida", añade en referencia a Chris Hemsworth.

"Lo de la comida es una excusa. Hoy en día, si tienes dinero, y Elsa y Chris seguro que lo tienen, en cualquier establecimiento gourmet de Australia puedes encontrar todos los productos que quieras", concluye entre risas Alfonso Arús desde el plató.

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