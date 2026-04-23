Aimar Bretos llega a laSexta con "dos invitados prémium": José Sacristan y Juan Diego Botto

'La noche de Aimar' arranca en laSexta el próximo miércoles a las 23:00 h, después de El Intermedio.

El próximo miércoles a las 23:00 h, después de El Intermedio, llega a laSexta Aimar Bretos con 'La noche de Aimar'. Él mismo ha sido el encargado de anunciarlo en El Intermedio donde, además, ha desvelado quiénes serán sus primeros invitados.

El periodista ha desvelado que en su primer programa contará con los actores José Sacristán y Juan Diego Botto. "Confirmado, no son los extranjeros los que nos quitan el trabajo", afirma el Gran Wyoming al conocer la exclusiva, "es Aimar Bretos que no para de currar".

Bretos se ha convertido en una de las voces más influyentes del panorama mediático actual. El periodista, graduado por la Universidad de Navarra, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en la 'Cadena SER', tanto en los servicios informativos como en espacios como 'Hora 25' u 'Hoy por Hoy'.

Su labor ha hecho que sea distinguido con premios tan prestigiosos como la Antena de Oro o el Premio Ondas. 'La noche de Aimar', el nuevo formato que estrena en el prime time de laSexta, está producido por Newtral.

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