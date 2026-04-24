Garriga contradice a Garriga y tacha de "error" sus declaraciones sobre qué es ser español: "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles"

El contexto Este jueves el portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, aseguró que "es español el nacido de padre y madre española". Unas declaraciones que este viernes Vox corrige y a las que el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, ha respondido asegurando que "es un error".

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha calificado de "error" las declaraciones del portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, sobre la definición de ser español, afirmando que "es español el nacido de padre y madre española". Ignacio Garriga corrigió esta postura en una entrevista, señalando que "es español quien tiene el documento español de identidad" y refiriéndose a la legislación española que otorga la nacionalidad. Santiago Abascal, líder de Vox, se ha limitado a comentar que la nacionalidad española es lo que confiere la condición de español y ha expresado su deseo de endurecer el proceso de adquisición de la nacionalidad, denunciando sin pruebas un supuesto fraude en la concesión de nacionalidades.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha tachado este viernes de "error" las declaraciones del portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, sobre qué es ser español. De esta manera, tras semanas hablando de prioridad nacional, Vox ha mostrado que ni siquiera se ponen de acuerdo al definir qué es ser español.

"Es español el nacido de padre y madre española", aseguró este jueves el portavoz de Vox en Cataluña. Unas declaraciones que este viernes corrige Vox y a las que el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, ha respondido asegurando que "es un error". "Hay personas que no tienen padre o madre españolas y que al final terminan siendo españolas", ha señalado este viernes el secretario general de Vox en una entrevista en RTVE.

Así, ha insistido en que "es español quien tiene el documento español de identidad". Además, ha mencionado "los términos de la legislación española" que, ha recoge que "es español al que se le ha otorgado la nacionalidad". Por eso, ha indicado que es un "error" la afirmación del otro Garriga.

Abascal, sobre qué es ser español: "Eso es para ir a la universidad y preguntarlo"

Al ser preguntado por las declaraciones de ambos Garrigas, Santiago Abascal se ha limitado a responder: "¿Lo dice el código civil?". "Lo que comparto es que la nacionalidad española es lo que da la condición español. ¿Que creemos que hay que endurecer el proceso de adquisición de la nacionalidad? Lo decimos con la cabeza alta y sin ningún tipo de vergüenza", ha añadido el líder de Vox.

Tras preguntarle laSexta qué significa ser español, el ultraderechista ha señalado que "si quiere una teoría más elaborada, yo creo que eso es para ir a la universidad y preguntarlo; no para preguntármelo a mi, que me remito estrictamente a lo que dice la legalidad".

De esta manera, Abascal ha señalado que "no le parece bien" que en estos momentos, según él, "se regale a cualquiera la nacionalidad". Según ha denunciado -sin pruebas-, es conocedor de "un proceso fraudulento de entregas de nacionalidades".

"Sabemos que hay marroquíes que están accediendo a la nacionalidad sin renunciar a la suya, y no hay convenio de doble nacionalidad. Sabemos que se está dando la nacionalidad a personas que ni siquiera saben hablar español. Y, por lo tanto, hay un proceso fraudulento de nacionalidades que vamos a revisar", ha denunciado Abascal.