Destituyen al alcalde pedáneo de Arenales del Sol (Elche) tras recibir una denuncia por acoso sexual

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha cesado al alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, tras una denuncia de acoso sexual presentada por una mujer.

Los detalles La víctima relata en su denuncia que hace dos días el alcalde se le aproximó por la calle e inició una conversación informal cuando "de manera sorpresiva y sin mediar consentimiento alguno", el pedáneo "comenzó a proferir una serie de expresiones de carácter sexual y cosificador".

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha cesado al alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, tras una denuncia de acoso sexual presentada por una mujer. El cese es inmediato y se notificará en el próximo pleno municipal. La denuncia, interpuesta en la comisaría de Elche, detalla que García Raduán realizó comentarios sexuales inapropiados durante una conversación sobre calistenia. La víctima, acompañada de una testigo, relata que el pedáneo sugirió un aumento de pecho y la creación de un Onlyfans. Ruz ha condenado firmemente la conducta, mientras que García Raduán alega descontextualización de sus palabras.

El alcalde de Elche, el 'popular' Pablo Ruz, ha cesado este viernes al alcalde pedáneo de la partida ilicitana de Arenales del Sol, Alejandro García Raduán, contra quien se ha presentado una denuncia de acoso sexual por parte de una mujer. El cese, firmado este viernes por el alcalde, tiene efectos inmediatos y además de notificarse al hasta ahora pedáneo, se comunicará al pleno municipal ilicitano en la próxima sesión.

La decisión de Ruz se ha producido después de que tuviera conocimiento anoche del caso que implica a García Raduán, que en las pasadas elecciones concurrió con una lista independiente denominada 'Contigo Elche'. Por su parte, la víctima ha presentado la denuncia durante el mediodía de este viernes en la comisaría de la Policía Nacional de Elche.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, relata que hace dos días el alcalde pedáneo se le aproximó por la calle e inició una conversación informal, le dijo que conocía su afición por el deporte de la calistenia y le refirió la próxima inauguración de un parque para esa actividad.

La mujer relata que le ofreció su colaboración profesional para dar un servicio allí cuando, "de manera sorpresiva y sin mediar consentimiento alguno", el pedáneo "comenzó a proferir una serie de expresiones de carácter sexual y cosificador", que le provocaron una "inmediata sensación de humillación y profundo malestar".

"Un Onlyfans para enseñar el culo"

Asegura que en la conversación, el pedáneo le sugirió un aumento de pecho, le planteó hacerse fotos en tanga en la playa y hacer "un Onlyfans para enseñar el culo". La víctima hace constar que había una testigo que en un momento dado recriminó la conducta al alcalde pedáneo, y añade que las palabras de García Raduán se produjeron en un contexto de "clara asimetría dada la condición de autoridad" que ostentaba así como "su posición social en la comunidad y la notable diferencia de edad".

"Esta situación de superioridad me generó un efecto inhibidor, coartando mi capacidad de respuesta inmediata, sin que mi silencio o cautela puedan interpretarse en modo alguno como consentimiento", según ha dicho en la denuncia.

Fuentes municipales han indicado que el alcalde de Elche ha condenado de manera "tajante e inequívoca cualquier conducta de este tipo, que no tiene cabida en ningún estamento de la sociedad y mucho menos en un representante municipal".

Por su parte, en declaraciones a EFE el hasta ahora pedáneo García Raduán ha señalado que hizo comentarios sobre que para ganar seguidores en las redes sociales hay que mostrar partes del cuerpo, entre ellas "el culo y las tetas", y ha opinado que sus expresiones se han "descontextualizado" porque se profirieron "en un entorno de confianza" ya que la persona que fue testigo es conocida suya.

"Esto se ha descontrolado y no entiendo nada", ha añadido García Raduán, a quien el alcalde de Elche telefoneó para informar de que lo iba a destituir con carácter inmediato.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.