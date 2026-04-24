El Pentágono plantea la suspensión de España de la OTAN por no colaborar con EEUU en su guerra en Irán

El contexto Un correo electrónico interno del Pentágono habla de varias medidas que incluyen la suspensión de España de la Alianza Atlántica y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informa la agencia Reuters.

Un correo interno del Pentágono revela opciones para que EE.UU. sancione a aliados de la OTAN que no apoyaron sus operaciones en la guerra con Irán. Entre las medidas se contempla la suspensión de España de la alianza y la revisión del apoyo a la reclamación británica de las Islas Malvinas. La frustración radica en la negativa de algunos aliados a conceder acceso a bases y derechos de sobrevuelo. Donald Trump ha criticado a la OTAN por no colaborar en el conflicto, sugiriendo una posible retirada de EE.UU. El correo busca enviar un mensaje contundente a los aliados para que cumplan con sus compromisos.

Un correo electrónico interno del Pentágono recoge opciones para que Estados Unidos castigue a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Estas opciones incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas, según informó un funcionario estadounidense a Reuters.

Las opciones políticas se detallan en una nota que expresa la frustración ante la aparente reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (conocidos como ABO) para la guerra contra Irán, según declaró el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para describir el correo electrónico.

El correo electrónico afirmaba que ABO es "simplemente el punto de partida absoluto para la OTAN", según el funcionario, quien añadió que las opciones circulaban en los altos niveles del Pentágono. Una de las opciones del correo electrónico contempla la suspensión de países "difíciles" de puestos importantes o prestigiosos en la OTAN, indicó el funcionario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea el 28 de febrero. También ha declarado que está considerando retirarse de la alianza.

"¿No harías lo mismo si estuvieras en mi lugar?", preguntó Trump a Reuters en una entrevista el 1 de abril, en respuesta a una pregunta sobre si la retirada de Estados Unidos de la OTAN era una posibilidad. Pero el correo electrónico no sugiere que Estados Unidos lo haga, dijo el funcionario. Tampoco propone el cierre de bases en Europa. Sin embargo, el funcionario se negó a decir si las opciones incluían la esperada retirada de algunas fuerzas estadounidenses de Europa.

Al ser consultado sobre el correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte". No tenemos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto", dijo Wilson.

La importancia de la OTAN, a debate

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha planteado serias dudas sobre el futuro del bloque, con 76 años de historia, y ha provocado una preocupación sin precedentes de que Estados Unidos no acuda en ayuda de sus aliados europeos en caso de ataque, según analistas y diplomáticos.

Gran Bretaña, Francia y otros países afirman que unirse al bloqueo naval estadounidense equivaldría a entrar en la guerra, pero que estarían dispuestos a ayudar a mantener abierto el estrecho una vez que se lograra un alto el fuego duradero o terminara el conflicto.

Sin embargo, funcionarios de la administración Trump han recalcado que la OTAN no puede ser una vía de sentido único. Han expresado su frustración con España, donde el liderazgo socialista declaró que no permitiría que sus bases ni su espacio aéreo se utilizaran para atacar a Irán. Estados Unidos tiene dos importantes bases militares en España: Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón.

Las opciones políticas descritas en el correo electrónico tendrían como objetivo enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el fin de "disminuir el sentimiento de superioridad por parte de los europeos", afirmó el funcionario, resumiendo el correo. La opción de suspender a España de la alianza tendría un efecto limitado en las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico significativo, argumenta el correo.

El funcionario no reveló cómo Estados Unidos podría proceder a la suspensión de España de la alianza, y Reuters no pudo determinar de inmediato si existía algún mecanismo en la OTAN para hacerlo.

El memorando también incluye la opción de considerar la reevaluación del apoyo diplomático estadounidense a las antiguas "posesiones imperiales" europeas, como las Islas Malvinas, cerca de Argentina. El sitio web del Departamento de Estado indica que las islas son administradas por el Reino Unido, pero Argentina aún las reclama. Su presidente, Javier Milei, es aliado de Trump. Gran Bretaña y Argentina libraron una breve guerra en 1992. En 1982, Argentina se abatió sobre las islas tras un intento fallido de tomarlas. Unos 650 soldados argentinos y 255 británicos murieron antes de la rendición argentina.

Trump ha insultado repetidamente al primer ministro británico, Keir Starmer, llamándolo cobarde por su negativa a unirse a la guerra de Estados Unidos contra Irán, diciendo que no era "un Winston Churchill" y describiendo los portaaviones británicos como "juguetes". Inicialmente, Gran Bretaña no accedió a la solicitud de Estados Unidos de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero posteriormente aceptó permitir misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, en medio del conflicto.

En declaraciones a la prensa en el Pentágono a principios de este mes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la guerra con Irán ha dejado al descubierto muchas cosas, y señaló que los misiles iraníes de largo alcance no pueden alcanzar Estados Unidos, pero sí Europa. "Nos encontramos con preguntas, obstáculos o dudas... Una alianza es poco sólida si hay países que no están dispuestos a apoyarte cuando los necesitas", declaró Hegseth.

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