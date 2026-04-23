Luis Sanabria emociona a Cristina Pardo tras anunciar su despedida de laSexta: "Fui tu primer jefe y mira cómo ha quedado todo"

Luis Sanabria hace que Cristina Pardo apenas pueda contener las lágrimas al explicarle el "silencio" en la redacción cuando ha anunciado su marcha al prime time de Antena 3: "Eso es lo que te quieren".

Hoy ha sido una tarde de emociones ante el anuncio de Cristina Pardo de que se despide de laSexta después de 20 años en la cadena para presentar un programa en el prime time de Antena 3.

Un momento que Luis Sanabria no ha querido pasar por alto. En calidad de "enviado especial de la redacción", el periodista le ha explicado que cuando se designó al papa León XIV o cuando Pedro Sánchez anunció, después de cuatro días, su decisión de seguir en el Gobierno, "se generó un silencio en la redacción".

Lo mismo ha ocurrido hoy ante el anuncio de Cristina, aunque "la redacción sabía perfectamente lo que iba a ocurrir". "Eso es lo que te quiere la redacción ahí arriba", le explica Sanabria ante una Cristina Pardo que apenas puede contener las lágrimas.

El periodista cuenta que cuando Pardo lo ha contado a mediodía ha habido "aplausos" por parte de sus compañeros y recuerda su larga trayectoria en la cadena: "Fui tu primer jefe y mira cómo ha quedado todo", apunta, recordando que entonces ya hablaban de Bárcenas y Rajoy. "El círculo de la actualidad y la vida".

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