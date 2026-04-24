"Su expresión refleja más amor que voluntad de humillarla": así archivó el juez del exDAO el caso de una mujer acosada y maltratada a golpes por su pareja

Los detalles "Mi ex llega a manipularme las ruedas del coche. Podía haberme matado", cuenta la denunciante a laSexta. Para el juez, el investigado era "una persona atormentada por su comportamiento al tenerle una gran afectividad" a la víctima.

El juez David Maman Benchimol archivó el caso de una mujer que denunció malos tratos físicos y psicológicos por parte de su pareja, argumentando que el acusado mostraba más amor que intención de humillarla. La mujer presentó pruebas de amenazas, insultos y control, así como mensajes de arrepentimiento del agresor. A pesar de las medidas cautelares iniciales y un informe psicológico que indicaba ansiedad en la hija de la pareja, el juez no encontró indicios delictivos. Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, ha sido criticado por sus comentarios sobre las denuncias de violencia de género. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para atención y asesoramiento en casos de violencia contra mujeres.

El juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid y encargado de juzgar al exDAO de la Policía Nacional acusado de presunta agresión sexual, archivó el caso de una mujer acosada y maltratada a golpes por su pareja asegurando, entre otras cosas, que la expresión del denunciado "reflejaba más amor que voluntad de humillarla".

Una mujer aseguró haber sufrido malos tratos físicos y psicológicos por parte de su pareja. En su denuncia, se recoge expresamente una "constante actitud de insultos, desprecio, vejaciones, amenazas y control", "incluso intentos de violación". "Mi ex llega a manipularme las ruedas del coche y reventaron en carretera. Podía haberme matado directamente", asegura la mujer a laSexta.

En su denuncia incluye mensajes de WhatsApp que evidencian las actitudes del presunto agresor como "si antes te llamé hija de puta, fue porque me dio coraje" o "si se me fue la cabeza con el cabezazo en la pared es porque todo esto me supera". "Me perseguía, yo iba a desayunar, y al rato de camino al trabajo el ya había subido en sus redes sociales una foto con el mismo desayuno que yo acababa de tomar", desvela la víctima.

"Su expresión refleja más amor que voluntad de humillarla": así archivó el juez del exDAO el caso de una mujer acosada y maltratada a golpes por su pareja

Cuando ella decide irse de casa junto a su hija, cuenta que recibe estos otros mensajes para que vuelva: "Si la vuelvo a cagar te juro que no monto espectáculo", "no vuelvo ni a gritar ni a tratarse mal ni a ti ni a ella". Tras interponer la denuncia, una jueza dicta medidas cautelares, entre ellas una orden de protección y alejamiento para ella.

En su denuncia, también se recogen una serie de amenazas que funcionaban como 'advertencias', como cuando le decía: "Por qué lo haces, no seas así, no vaya ser que te arrepientas como yo...". "En otra ocasión le espetó porque no "le" había hecho la compra: "Luego no quieres que me cabree pero no hay ni leche...".

"Me echaba a temblar"

Según la denuncia, el denunciante "actúa victimizándose" y "hace responsable a la maltratada" de cuantos males sufra consecuencia de no someterse a su voluntad u optar por la separación entre ambos. "Como te lo dije en el libro con la pistola en la boca no pude jalar el gatillo, por miedo a lo que hay más allá", asegura en otro mensaje.

"Yo tenía un pánico de cruzarme con mi ex, de verle... Es que me echaba a temblar, el cuerpo me iba solo", lamenta. Sin embargo, 20 días después, cuando el caso llega a manos del juez David Mamán, su conclusión fue muy diferente, asegurando en su auto de sobreseimiento que el hombre tiene "una forma de expresarse que refleja mucho más amor que voluntad de humillarla con una gran dosis de arrepentimiento de cualquier arranque de ira que pudiera haber tenido".

"Su expresión refleja más amor que voluntad de humillarla": así archivó el juez del exDAO el caso de una mujer acosada y maltratada a golpes por su pareja

En el auto no aprecia indicios delictivos y termina archivando el caso. "El investigado es una persona atormentada por su comportamiento en momentos puntuales en relación a ella al tenerle una gran afectividad", sentencia. La mujer lamenta que no se tuviera en cuenta el informe psicológico de la hija de ambos, que señalaba que la menor "sufría sintomas de ansiedad y depresión".

"¿En qué momento este señor puede ser titular de un juzgado de violencia de género y poner esto en las sentencias?", se pregunta la víctima, que denuncia sentirse indefensa.

¿Quién es David Maman Benchimol?

Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, habló durante una ponencia de mujeres "a la caza de la orden", que "lavan el coco a sus hijos" en los divorcios y que "tienen tantas ventajas para denunciar".

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"Se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia... Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra... ¿Pero qué pierde?", planteó durante la charla, donde añadió que si se va a tardar 24 horas en una orden de protección, "¿por qué voy a esperar meses?". "Ese es el tema, es a la caza de la orden", subrayó.

Según el magistrado, "mientras tanto, ese niño, pues poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente".

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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