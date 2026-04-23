Cristina Pardo: "Me sorprende que Rajoy diga que no tiene ni idea del 'Luis sé fuerte', es una coña marinera"

El expresidente del Gobierno ha afirmado hoy, durante su declaración por la Operación Kitchen, que no recordaba los mensajes que había intercambiado con Luis Bárcenas.

Mariano Rajoy ha declarado este jueves en el juicio por la Operación Kitchen. El expresidente del Gobierno ha sido preguntado, entre otras cosas, si recordaba los mensajes que se intercambió con Luis Bárcenas.

Este ha respondido que no tenía "ni la más remota idea" ni "recordaba" ninguna de esas comunicaciones. Aunque sí recordaba el ya célebre 'Luis, sé fuerte' porque, como ha respondido, "en los últimos 15 años se publicaba casi todos los días".

"Me sorprende muchísimo que Rajoy diga que no tiene ni idea del 'Luis, sé fuerte' cuando le hizo ese mensaje tantísimo daño político", comenta Cristina Pardo, "es una coña marinera". "Hay cosas que hemos visto todos", añade, "lógicamente no hemos visto quién organizó la operación parapolicial".

Tania Sánchez indica que ese SMS se dio en el contexto "en el que todavía no había roto peras con Luis Bárcenas". "Para mí la clave", añade la colaboradora, "lo que ha dicho previamente: 'Rompimos peras cuando vimos que no era trigo limpio'". Para Sánchez, eso se podría traducir con que "no era trigo limpio por que no iba a seguir haciéndoles favores".

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