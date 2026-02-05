Chema Crespo asegura que "ser insultado" por Musk, Trump o Ayuso "comienza a ser un honor"

El periodista ha hecho esta consideración cuando este jueves en Más Vale Tarde la mesa de colaboradores abordaba el veto a las redes sociales a los menores de 16 años, anunciado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más Vale Tarde abordaba este jueves la guerra abierta entre los tecnoligarcas y el Gobierno de España, el cual ha crecido después del anuncio del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de vetar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Tras escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablar de "tecnocomunismo" era hora de que los colaboradores hablarán.

Entre ellos, el periodista Chema Crespo quien ha asegurado que para él "ser insultado por [el multimillonario] Elon Musk, ser insultado por [el presidente de Estados Unidos (EEUU)] Donald Trump, ser insultado por Isabel Díaz Ayuso comienza a ser un honor".

Más allá de esta consideración, Crespo ha considerado positivamente el anuncio de Sánchez, puesto que hay un "problema objetivo del acceso indiscriminado a las redes por parte de de los niños y los jóvenes".

