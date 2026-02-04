Sánchez responde al fundador de Telegram con un "ladran, Sancho, señal de que cabalgamos" y Moncloa critica esta "forma de operar de los tecnoligarcas"

¿Qué ha dicho? Moncloa ha acusado al fundador de Telegram de lanzar bulos en su mensaje contra la medida de Pedro Sánchez sobre redes sociales, recordando que está siendo investigado.

Pedro Sánchez ha respondido firmemente al fundador de Telegram, Pavel Durov, tras criticar la propuesta de regular las redes sociales y prohibir el acceso a menores de 16 años. Sánchez, citando a Cervantes, desestimó las críticas de Durov, quien calificó la medida como un paso hacia el "control total". Óscar Puente, ministro de Transportes, sugirió desinstalar Telegram y apoyó la idea de responsabilizar a las redes por contenido dañino. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, también defendió la medida, destacando la necesidad de romper monopolios digitales. Moncloa acusó a Durov de desinformar y subrayó la urgencia de regular estas plataformas para proteger a los menores.

Pedro Sánchez ha respondido de forma tajante al mensaje que ha lanzado el fundador de Telegram, Pavel Durov, contra la medida que anunció para regular las redes sociales y prohibir que los menores de 16 años puedan acceder a ellas.

"Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", ha escrito el presidente del Gobierno en sus redes sociales.

Con estas palabras reacciona al mensaje que ha enviado Pavel Durov en el que asegura que el plan del Gobierno "forzará la sobrecensura", definiéndolo como "pasos hacia el control total".

Unas acusaciones sobre las que también se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalando que le parece que es un bien día para desinstalar Telegram. "Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula", ha asegurado.

El ministro ha destacado que la idea más potente que lanza Sánchez es la de hacer responsables a los dueños de las redes sociales del contenido dañino que se vierte sobre ellas. "El día en que una empresa dueña de una red social responda por el uso indebido que sus usuarios hagan de ella, se acabó la fiesta", ha señalado, añadiendo que la responsabilidad penal, o la civil directa o subsidiaria, "es el fin de estos sátrapas".

"Ya no se podrá estar en la redes sin una identidad debidamente acreditada y se establecerán controles que hagan inviable el estercolero en el que se han convertido. El todo vale en el que viven instalados los Musk o Durov no es una defensa de la libertad, es el aprovechamiento indecente de la basura que envenena las sociedades. El soporte no puede vivir al margen del contenido. Alguien debía empezar a poner fin a esto", ha zanjado.

Unas palabras contra el mensaje que ha lanzado el fundador de Telegram a las que también se ha sumado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "No van a tumbarnos. Vamos a romper los monopolios digitales y devolverle la tecnología a la gente trabajadora. El poder es de la gente, no de ellos", ha destacado.

Moncloa, contra esta "forma de operar de los tecnoligarcas"

Desde Moncloa han lanzado un comunicado en el que han acusado a Durov de usar "su control sin restricciones de esta aplicación" para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de España en el que "vierte varias mentiras y ataques ilegítimos contra el Gobierno". "Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país", han apuntado.

Un hecho que han defendido que lo que demuestra es la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones, recordando que los problemas en estas plataformas no son un invento del Gobierno, sino una preocupación generalizada de la ciudadanía.

De esta forma, han indicado que este mensaje es un reflejo "de la forma de operar de los tecnoligarcas en las redes sociales". Un momento que han aprovechado para recordar que el fundador de Telegram "está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves, y la plataforma ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control".

En su comunicado han defendido que la medida anunciada responde a una lógica de protección de menores, del mismo modo que se limita el acceso al alcohol o a la conducción para preservar su integridad. "Las plataformas digitales exponen a niños y adolescentes a riesgos graves y documentados, en un entorno prácticamente sin control", han advertido, dejando claro que las medidas de verificación de edad son precisamente "las que dificultarían estos modelos criminales, sin implicar en ningún caso la recopilación de datos personales de menores".

