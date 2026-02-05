Chema Crespo aplaude la labor de los servicios públicos en Grazalema: "En estas circunstancias se pone en valor que son la única garantía"

El periodista señala que cuando los servicios públicos están debidamente utilizados, organizados, financiados y sostenidos se puede garantizar que puedan actuar ante los hechos que están ocurriendo en el municipio gaditano.

El pueblo de Grazalema ha sido desalojado ante el temor de que se puedan producir desprendimientos. Como señala Iñaki López, por fortuna no hay, por el momento, daños personales en la localidad. "Ha habido un despliegue importantísimo de efectivos", expone el presentador de Más Vale Tarde.

López expone que se avisó de antemano a la Unidad Militar de Emergencias, a Infoca, a todos los servicios de emergencias, algo que, en su opinión, "ha ayudado mucho a que estemos hablando de un fenómeno que está ocasionando muchos daños materiales, pero no ha ocasionado daños humanos". "Hemos aprendido de otras desgracias", añade.

Chema Crespo expone que, de nuevo, "el aplauso a los servicios públicos, a la asistencia de la UME, a la coordinación entre administraciones". "No nos engañemos, en estas circunstancias es cuando se pone en valor que, si los servicios públicos, que pagamos entre todos, están debidamente utilizados, organizados, financiados y sostenidos, es la única garantía que tenemos de que algo se puede hacer", reflexiona.

El periodista indica que "la naturaleza volverá a su sitio, pero, lo que aparece perjudicado es la obra humana". "Trata de condicionar, a veces, el devenir de los cauces y eso es misión imposible", concluye.

