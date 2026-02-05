Ahora

Borrasca Leonardo

Chema Crespo aplaude la labor de los servicios públicos en Grazalema: "En estas circunstancias se pone en valor que son la única garantía"

El periodista señala que cuando los servicios públicos están debidamente utilizados, organizados, financiados y sostenidos se puede garantizar que puedan actuar ante los hechos que están ocurriendo en el municipio gaditano.

El periodista señala que cuando los servicios públicos están debidamente utilizados, organizados, financiados y sostenidos se puede garantizar que puedan actuar ante los hechos que están ocurriendo en el municipio gaditano.

El pueblo de Grazalema ha sido desalojado ante el temor de que se puedan producir desprendimientos. Como señala Iñaki López, por fortuna no hay, por el momento, daños personales en la localidad. "Ha habido un despliegue importantísimo de efectivos", expone el presentador de Más Vale Tarde.

López expone que se avisó de antemano a la Unidad Militar de Emergencias, a Infoca, a todos los servicios de emergencias, algo que, en su opinión, "ha ayudado mucho a que estemos hablando de un fenómeno que está ocasionando muchos daños materiales, pero no ha ocasionado daños humanos". "Hemos aprendido de otras desgracias", añade.

Chema Crespo expone que, de nuevo, "el aplauso a los servicios públicos, a la asistencia de la UME, a la coordinación entre administraciones". "No nos engañemos, en estas circunstancias es cuando se pone en valor que, si los servicios públicos, que pagamos entre todos, están debidamente utilizados, organizados, financiados y sostenidos, es la única garantía que tenemos de que algo se puede hacer", reflexiona.

El periodista indica que "la naturaleza volverá a su sitio, pero, lo que aparece perjudicado es la obra humana". "Trata de condicionar, a veces, el devenir de los cauces y eso es misión imposible", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja una mujer desaparecida, 1.000 incidencias y más de 3.500 desalojados en Andalucía
  2. El PP de Madrid presionó a una edil para que no denunciara al alcalde de Móstoles por acoso sexual: "El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia"
  3. Paco Salazar niega en el Senado las denuncias por acoso sexual: "A todas mis compañeras las he respetado"
  4. Acaba sin acuerdo la segunda reunión de Puente y los sindicatos para desconvocar la huelga de maquinistas
  5. Cara a cara con una patrulla de incógnito del ICE: El Objetivo capta cómo la policía antimigratoria de Trump sale a la caza en Minneapolis
  6. 'La Chata' de Sorolla estaba en Madrid: localizan en el Palacio de Liria el cuadro desaparecido en los años 70