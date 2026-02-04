Wyoming, sobre las criticas de Elon Musk a Sánchez: "No nos sorprende que esté en contra de proteger a la infancia"

El Gran Wyoming responde a las críticas de Elon Musk a Pedro Sánchez tras anunciar que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años: "Qué perra ha cogido este hombre con el Gobierno de Sánchez".

El presidente del Gobierno ha detallado un paquete de cinco medidas para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Su plan pone el foco también sobre la responsabilidad de los directivos de esas plataformas. "Se acabó el salvaje oeste digital, el sheriff Sánchez lo ha dejado claro", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde ironiza: "Lo más parecido a Instagram serán los carteles de 'Se busca'".

Tras el anuncio de Pedro Sánchez de que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años, el magnate multimillonario Elon Muskha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser un "tirano" y de traicionar a España. "El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha criticado el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social.

"Qué perra ha cogido este hombre con el Gobierno de Pedro Sánchez", destaca El Gran Wyoming, que responde tajante a Elon Musk: "Lo que no puede sorprendernos es que esté en contra de proteger a la infancia". "Un tío que llama a su hijo 'X Æ A-12', está pidiendo que le siga Servicios Sociales y no en Twitter (X) sino por la calle", asegura el presentador de El Intermedio.

