EEUU y Rusia acuerdan retomar el diálogo militar al máximo nivel más de cuatro años después de suspenderlo

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

Estados Unidos y Rusia han acordado este jueves retomar el diálogo militar al máximo nivel, más de cuatro años después de suspenderlo en plenas tensiones pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

"Mantener el diálogo entre Fuerzas Armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz mundiales, que solo pueden alcanzarse mediante la fuerza, y proporciona un medio para una mayor transparencia y para rebajar la escalada", ha informado una nota del Mando Europeo del Ejército estadounidense sobre el acuerdo alcanzado entre Washington y Moscú en los márgenes de los contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos para un acuerdo de paz, según ha informado Europa Press.

Precisamente este mando, liderado por el general Alexus G. Grynkewich, comandante aliado supremo de la OTAN, conducirá las conversaciones. Este canal "ofrecerá un contacto militar-a-militar constante mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera", ha añadido el Ejército estadounidense.

De hecho, las fuerzas estadounidenses insisten en que en el marco de su autoridad en la OTAN, Grynkewich tiene el deber de mantener el diálogo militar con el jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valeri Gerasimov, "para evitar errores de cálculo y proporcionar un medio que permita evitar una escalada no intencionada por cualquiera de las partes".

El anuncio se ha hecho en el marco de la segunda jornada de conversaciones tripartitas, en Abu Dabi que precisamente está abordando cuestiones militares implícitas en el acuerdo de paz para Ucrania. La delegación rusa ha estado liderada por el jefe de Inteligencia del Ejército ruso, Igor Kostiukov. Por el momento, Moscú no se ha pronunciado sobre este asunto.

