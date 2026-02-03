Las claves del veto a las redes a menores de 16 años que suscita dudas sobre WhatsApp y YouTube

Mientras tanto... Desde Sumar muestran su malestar por este anuncio, señalando que esta prohibición ya está contemplada en la actual ley de protección de menores en entorno digitales que se está tramitando.

Pedro Sánchez ha anunciado en Dubái que el Gobierno prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. El objetivo de esta medida es poder hacer frente a los abusos de las grandes plataformas y garantizar un entorno digital seguro en esas edades. Una regulación que muchos padres y madres llevan tiempo pidiendo y que ha generado algunas dudas.

Una de ellas es cómo se va a controlar. En este sentido, lo que se contempla es que las plataformas implementen sistemas efectivos de verificación de edad y barreras reales para impedirles el acceso a las redes. Deben comprobar que tienen la edad que dicen.

"Es necesario mirar a esas plataformas que se están lucrando con millones de euros", ha advertido Carmen Morillas, de FAPA Giner de los Ríos.

En cuanto a qué responsabilidad tendrán las plataformas, con esta medida los directivos dejan de ser impunes. Serán responsables a nivel legal de las infracciones que se cometan en sus servicios. Principalmente, cuando se incumpla una orden de retirada de contenidos ilícitos como pueden ser los mensajes de odio.

También se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos, y se va a ampliar la lista de contenidos ilegales.

Una regularización importante, ya que los psicólogos llevan tiempo advirtiendo de que las redes pueden ser la puerta de entrada a distintos problemas en unos cerebros aún sin formar. "Pueden traer adicción, fobia social, trastornos alimentarios, autolesiones...", ha enumerado Paula Miralles, directora Desconect@ Madrid.

Menores demasiado influenciables, expuestos a contenidos e imágenes que repercuten negativamente en su conducta.

¿Incluye la prohibición del acceso a YouTube o WhatsApp?

Sin duda, otras de las preguntas que han surgido es saber si esta prohibición afectará a plataformas como WhatsApp o YouTube, ya que muchos las consideran también rede sociales.

Sobre este asunto, el Gobierno señala que no se saldrán del marco de la directiva europea sobre servicio digitales. En concreto, aquí se dicen que entran redes como TikTok o Instagram, incluyendo también YouTube. La única que queda fuera es WhatsApp porque lo consideran un servicio de mensajería.

Reacciones de los partidos

El anuncio de esta medida en Dubái por parte del presidente del Gobierno parece haber generado malestar en Sumar, ya que aseguran que esta prohibición ya está contemplada en la actual ley de protección de menores en entorno digitales que se está tramitando.

Por su parte, Vox, a quien le va muy bien con sus mensajes ultras en redes para jóvenes, han criticado esta iniciativa. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha resuelto que prohibir a los menores de 16 las redes sociales son decisiones de un "Gobierno de matones".

"Se comportan como absolutos matones. Ahora, medidas de control de las redes sociales. Esta es la prioridad del Gobierno: asegurarse sus redes clientelares, asegurarse de que los medios de comunicación obedecen al relato oficial y, por supuesto, que nadie les critique en redes sociales. Nos parece absolutamente lamentable", ha señalado.

Mientras, en el PP han afirmado que su partido ya propuso prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años. Alberto Núñez Feijóo ha apuntado que, junto con esta prohibición, también ha planteado permitir el acceso a menores entre 14 y 16 años solo con consentimiento paterno.

