Yolanda Díaz define al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, como símbolo de "esperanza" frente al "dolor" de Trump

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, ha indicado que la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York supone "un mensaje de esperanza" frente a las políticas de "deportación masiva, de dolor y odio" del presidente, Donald Trump.

Díaz ha explicado que ha mantenido una reunión con su movimiento político (Democratic Socialists of America), con el que ha asegurado que su fuerza política mantiene "vínculos estrechos".

"La misión pendiente es dar esperanza en EEUU de cara a poder derrotar democráticamente a Trump", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno español a la prensa tras reunirse con la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, en la sede del organismo en Nueva York.

Según Díaz, España es "una referencia" en materia laboral para políticos como Mamdani y el país tiene "la única 'ley rider' del mundo", que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas de comercio electrónico.

Defiende la regularización de más de 500.000 migrantes

La ministra ha defendido también la regularización de más de 500.000 personas migrantes que, ha señalado, son ya "compatriotas", en contraste con las políticas antimigratorias de Trump.

"Frente a las políticas de deportación masiva, de dolor y de odio de Trump, hemos dado un paso adelante para regularizar a más de 500.000 personas migrantes que son ya compatriotas nuestros", ha indicado Yolanda Díaz, quien ha insistido en que "hay alternativa" a esas medidas del Gobierno de EEUU, que ha calificado de "muy graves" y "erróneas".

"La retirada de EEUU de más de 60 organismos internacionales es también de una gravedad absoluta, sobre todo en materia de salud pública, como la retirada de planes de vacunación y otros programas. El impacto va a ser global", ha advertido.

Sobre su encuentro con Mamdani, ha dicho que transmitirá al alcalde progresista "lo que se puede hacer" y que también espera "aprender de lo que él va a hacer". "Lo que es una convicción es que la política que cambia las cosas es la política de las cosas de comer: el coste de la vida, la vivienda y las políticas laborales son clave para ganar y también para generar esperanza en el mundo", ha afirmado.

La vicepresidenta segunda ha recordado que hace seis años, cuando tomó posesión, lo hizo "en contra de todo pronóstico" y ha defendido que "nunca se había tenido un Ministerio de Trabajo que centralizara la defensa de la gente trabajadora como el pulmón de acción de un Gobierno", algo que, ha indicado, "hoy es España".

