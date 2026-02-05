Sánchez planta cara a Musk y Telegram y asegura que sus ataques no le van a "quebrar": "La voz de la democracia no va a ser doblegada por los tecnoligarcas"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha defendido en el Congreso Nacional de Industria en Bilbao que es necesario evitar que los menores entren en un "universo tóxico e impune".

La confrontación entre el Gobierno español y los magnates de las plataformas digitales se intensifica, con Pedro Sánchez firme en su postura. Elon Musk, dueño de 'X', y Pavel Durov, de Telegram, han rechazado la propuesta de Moncloa de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, calificándola de "tiranía". Sánchez, en el Congreso Nacional de Industria, defendió la medida para proteger a los menores de un "universo tóxico e impune". El plan incluye responsabilidades penales para directivos que no eliminen contenido ilegal y sistemas de verificación de edad. La propuesta ha suscitado críticas internacionales por su impacto en la libertad de expresión.

La guerra entre el Gobierno y los grandes magnates de las plataformas digitales sigue escalando y Pedro Sánchez no está dispuesto a ceder. En las últimas horas, el dueño de 'X', Elon Musk, y el de Telegram, Pavel Durov, han mostrado su rechazo a la modificación legal propuesta por Moncloa para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. De hecho, estos oligarcas han asegurado que "controlar es regular" y que restringir el acceso a las plataformas es "una tiranía".

Sánchez ha respondido a esas acusaciones durante la clausura del Congreso Nacional de Industria en Bilbao, donde ha defendido la necesidad de evitar que los menores entren en un "universo tóxico e impune".

"¿Queremos una tecnología que convierta la privacidad en mercancía y que un tecnoligarca pueda meterse en los móviles de los ciudadanos para decirles mentiras?", ha cuestionado el presidente del Gobierno. "La respuesta es clara: no, y no nos van a quebrar", ha aseverado a continuación.

Las medidas que impulsa el Gobierno se enmarcan en un paquete legislativo más amplio que incluye, además de la restricción de acceso para menores, la responsabilidad penal de los directivos de las plataformas que no eliminen contenidos ilegales o de odio, así como sistemas de verificación de edad efectivos para impedir el uso fraudulento de cuentas.

La propuesta ha generado reacciones internacionales y críticas por parte de figuras del sector tecnológico. El fundador de Telegram, Pável Dúrov, envió un mensaje a sus usuarios en España en el que calificó estas iniciativas como una amenaza a las libertades en internet, mientras que otros líderes tecnológicos han calificado la política de Sánchez de excesiva y lesiva para la libertad de expresión.

