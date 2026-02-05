Wyoming responde a Ayuso tras decir que el caso de acoso en el PP ha sido fabricado: "Sí, concretamente Bulos progres S.A"

Una concejal de Móstoles se puso en contacto hasta en seis ocasiones con la dirección regional del PP de Madrid para denunciar al alcalde, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral.

El diario 'El País' ha publicado que la cúpula del Partido Popular de Madrid habría tapado un caso de acoso sexual en el Ayuntamiento de Móstoles. El citado medio expone que "la dirección madrileña presionó a una concejala de Móstoles para que no denunciara al alcalde, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral", indica Sandra Sabatés.

La denunciante se puso en contacto en seis ocasiones con la dirección regional del partido sin recibir apoyo lo que hizo que decidiera dejar su acta, abandonando la formación. "Este escándalo ha sorprendido a todo el mundo", señala el Gran Wyoming, "incluso en el PP. Es la primera vez que surge un escándalo y no hay nadie robando".

Sabatés indica que, por ejemplo, Ana Millán, la número tres de Isabel Díaz Ayuso, le dijo a la denunciante "que la protección del partido pasa por quitarse de la cabeza cualquier tipo de denuncia" y le recomendaba "no hacer nada". Francisco Serrano, por su parte, llegó a afirmar "que no vale venir aquí a contar esta situación sin proponer ninguna solución".

"Me pongo de mal humor con España", afirma Wyoming, "la gente no tiene remedio". "¿Qué le costaba a esta mujer quedarse calladita?", comenta, irónico, el presentador, "¿ya no tiene respeto por su honra?". Sabatés, además, expone que este miércoles también se ha podido conocer la carta a través de la cual la víctima abandonaba el PP y afirmaba haber sufrido acoso sexual. Denunciaba que no había recibido el amparo de su partido y que habían hecho oídos sordos a su denuncia, algo en contra del código de conducta del PP.

"Lo estáis flipando porque el PP tiene un código de conducta para estos casos", señala Wyoming, "así que por favor traedme el protocolo en cuestión". Cuando el presentado ve el libro se da cuenta que el libro se titula: 'Protocolo para casos de abuso (en otros partidos)'.

El presentador pide que le traigan el protocolo del PP, "pero el de los casos del propio PP". Wyoming recibe solo una pequeña nota. "El primer punto dice: negarlo todo y culpar a Frodo", lee el presentador. "¿A Frodo? ¿Qué pasa? ¿Sabemos si algún hobbit de la zona ha metido la gamba o algo?", pregunta.

El caso ha sido publicado justo antes de que Díaz Ayuso compareciera en la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña ha decidido echar balones fuera y afirmar que están "locos de odio y de rabia" ya que "no tienen nada que hacer" ni en un juzgado ni en las urnas. "No he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría", ha señalado. Ayuso, además, ha afirmado que es "un caso fabricado".

"Esto es un caso fabricado", repite Wyoming, "concretamente en las instalaciones de la fábrica Bulos progres S.A del Polígono Industrial de La Carrehuela, en Valdemoro". El presentador, incluso, comparte imágenes de dicha fábrica de los operarios trabajando en esos bulos.

