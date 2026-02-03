Benjamín Prado: "Los padres de menores de 15 estamos horrorizados con las redes sociales. No hay otro tema de conversación"

Benjamín Prado reflexiona, como padre de adolescente, sobre el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a menores de 16. Sin embargo, se pregunta en este vídeo si no sería mejor "regular antes la red social".

Hoy Pedro Sánchez ha anunciado la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Una medida que muchos padres ven positiva, mientras los jóvenes afirman que podrían aceptarlo, siempre y cuando ninguno de ellos las tenga.

Benjamín Prado afirma en el vídeo sobre estas líneas que los padres con adolescentes o preadolescentes, como es su caso, "estamos horrorizados con las redes sociales" y que, de hecho, "no hay otro tema de conversación entre los padres de menores de 15 años que ese".

Sin embargo, plantea si no sería mejor "regular la red social antes que prohibirle a los niños entrar", además de preguntarse cómo se va a llevar a cabo esta medida.

"Todos los problemas de hoy en redes se acabarían si detrás de cada perfil hubiera un DNI que lo sustentara", comenta Iñaki López, mientras que Carmen Morodo apunta que las redes sociales también es cuestión de las plataformas, las familias, el sistema educativo y todos en general.

