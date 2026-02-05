Una vecina de Pinos Genil relata los angustiosos momentos vividos debido a la borrasca Leonardo: "Hubo momentos de mucha tensión"

Francisca señala que es la primera vez que ve una lluvia torrencial de esta magnitud. Frente a su casa, la fuerza del agua ha provocado que se caiga parte de una terraza y la acera.

En numerosos municipios de Andalucía se están viviendo horas muy críticas debido a la borrasca Leonardo. Christian Calcerrada conecta desde Pinos Genil, una localidad granadina, desde la casa de Francisca, una vecina que ha visto como la fuerza del agua hacía que se viniera abajo un trozo de acera y una terraza frente a su casa.

El reportero indica que los vecinos del pueblo están muy preocupados ya que desde el ayuntamiento les han avisado que quizá van a tener que ser desalojados en las próximas horas debido a la apertura del embalse de Canales.

Francisca señala que, a la vez que se caía la acera frente a su casa, vio como bajaba agua desde la carretera que se encuentra detrás de su domicilio y llegaba hasta su patio. "Al caer el agua al patio, de la misma fuerza, ha empezado a caer toda la tierra hacia abajo", explica.

"Lo vivimos con mucho miedo, muchos nervios, no sabíamos qué hacer, llamándonos unos y otros", cuenta Francisca, "hubo momentos de mucha tensión". La mujer indica que comenzaron a retirar el barro de su casa, pero era tal el caudal de agua que bajaba por su patio que no les daba tiempo a sacar el agua.

"A las tres de la mañana paramos porque se cayó el árbol y parte de la terraza", indica. Francisca expone que es la primera vez que viven algo así. "Creo que hace 40 o 50 años que no llueve de esta manera", señala.

