La reacción de Marc Giró cuando increpan a Jordi Évole en el metro: "¿Y yo qué? ¡Oiga, que yo soy maricón!"

La entrevista con Marc Giró en Lo de Évole cambia radicalmente de escenario y pasa de la cafetería del lujoso hotel El Palace a Cornellà, y para llegar hasta allí, tanto Marc como Jordi cogen el metro. En los pasillos, un viajero insulta a Évole.

Tras abandonar el bullicio elegante del Hotel El Palace -donde minutos antes habían charlado por teléfono con Pedro Sánchez en una escena tan inesperada como estrambótica-, Marc Giró y Jordi Évole emprenden camino hacia un escenario mucho más cotidiano: el Metro de Barcelona.

El trayecto, que debía ser una simple viaje hacia Cornellà, en concreto, al barrio en el que ha crecido Évole, se ve interrumpido por un viajero desconocido. De la nada, el hombre se planta ante Jordi y dispara el insulto: "Capullo". El presentador lo mira, incrédulo: "¿Yo? ¿Por qué?". La respuesta, lejos de aclarar algo, añade gasolina: "Porque eres capullo, tienes cara de capullo".

Giró, atrapado entre la sorpresa y el desconcierto, irrumpen con humor defensivo: "¿Y yo qué?". Y el desconocido remata: "También, otro capullo". "A ver si le dice capullo a él y a mí no. ¿Qué pasa conmigo? A ver si va a ser este más capullo que yo", se pica Marc, mirando a cámara y rompiendo la cuarta pared. Entre la tensión y la comedia involuntaria, ambos acaban riéndose. "Ahora he tenido un poco de envidia. Te ha dicho capullo. ¿Y yo qué?". Ya alejados, Giró lanza su réplica final: "¡Oiga, que yo soy maricón!". Évole reconoce que hacía "mucho, mucho, mucho tiempo" que no vivía algo así.

Cara al Show

Recuperado el ánimo, ambos se acomodan en el vagón mientras viajan al barrio donde creció el entrevistador. Y entonces, Évole suelta la primicia que llevaba guardada: "Me han chivado el nombre de tu programa". Giró asiente con teatralidad: "Cara al Show. Con Marc Giró".

El título, inevitablemente provocador, llama la atención del periodista, que lo describe como "muy a contracorriente". No todos los días se toma un himno franquista y se le da la vuelta de esa manera. Marc Giró explica que no es una ocurrencia gratuita, sino un gesto consciente de resignificación cultural: "Conecta con una tradición muy hispánica que es reapropiarse de algo que el bando perdedor también sufrió. El 'Cara al sol' también es nuestro. Todos lo hemos sufrido".

A partir de ahí, la conversación deriva hacia la lógica de las disidencias. Marc cita ejemplos cotidianos: "Nosotros, los maricones, decimos 'maricón' en plan cariñoso". Reapropiarse del término, explica, sirve para despojarlo de su carga dañina: "Te lo haces tuyo y le quitas el peso del insulto".

Évole interpreta esa operación como un acto de humor y subversión, una manera de ridiculizar símbolos de poder. Giró coincide: "Eso también, eso siempre". Y aprovecha para ampliar el foco hacia debates actuales, citando las manifestaciones de sectores conservadores contra el aborto, contra las personas trans o incluso la presencia sorprendente de obispos en protestas. Su conclusión es que ciertos grupos han conseguido apropiarse de conceptos que nos pertenecena a todo. "¿Pero cómo el fascismo se ha apropiado de la palabra 'libertad'? Eso es increíble".

"Pues habrá que hacer lo mismo, claramente". Una declaración de intenciones que precede a lo que Cara al Show va a ofrecer próximamente en laSexta.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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