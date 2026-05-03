García Ortiz critica la "intoxicación" de M.Á.R. a la opinión pública: "Hay un intento claro de calumnia de la Fiscalía"

El jefe de Gabinete de Ayuso afirmó antes de la condena a García Ortiz que "el fiscal general del Estado, va a ir pa'lante" y opinó en distintas ocasiones sobre la causa.

Álvaro García Ortiz ha criticado los ataques de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, hacia la Fiscalía durante su causa por revelación de datos reservados, en la que fue condenado. En una entrevista en "Lo de Évole", García Ortiz valoró las predicciones judiciales de Rodríguez sobre su condena y otros casos. Según García Ortiz, Rodríguez "intoxica a la opinión pública" y utiliza un enfoque diferente al suyo. Aunque evitó comentar la actividad política de Rodríguez, subrayó que quienes representan instituciones no deben comportarse de esa manera, destacando el intento de calumniar a la Fiscalía.

Álvaro García Ortiz ha criticado los ataques de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía durante la causa contra él, en la que finalmente fue condenado por revelación de datos reservados.

Durante su entrevista en exclusiva en Lo de Évole, el ex fiscal general ha valorado las predicciones judiciales que ha hecho M.Á.R. a lo largo de estos años sobre su propia condena o la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entre otras.

M.Á.R. declaró a los periodistas que "el fiscal general del Estado va a ir pa'lante" y dio muchas opiniones públicas durante el procedimiento de la causa.

García Ortiz ha dicho que no tiene "explicación" sobre sus pronósticos "ni si acierta siempre". No obstante, ha sido claro, afirmando que Rodríguez "utiliza otro campo muy diferente al que estoy acostumbrado a trabajar y hace un manejo de las situaciones que, en este caso, era intoxicar a la opinión pública".

"Miguel Ángel Rodríguez es nada menos que jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mis manifestaciones sobre él son de lo que yo conozco que me ha pasado en la causa, en los que hay un intento claro de intoxicación y calumnia de la Fiscalía", ha criticado.

El exjefe del Ministerio Fiscal ha evitado referirse a la "actividad de naturaleza política" de M.Á.R., pero ha dejado claro que "no la vanalizo". "Representa a su institución, no creo que nos debamos comportar así quienes encarnamos las instituciones", ha sentenciado.

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