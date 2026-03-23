Pedro Sánchez, Marc Giró y Jordi Évole, en Lo de Évole: el vídeo de la conversación completa entre los presentadores de laSexta y el presidente

Jordi Évole, Marc Giró y Pedro Sánchez mantienen una inesperada conversación a tres en este doble programa de Lo de Évole que sirve para dar la bienvenida a Marc a laSexta... aunque eso suponga que tenga que dar explicaciones al presidente.

El encuentro entre Marc Giró y Jordi Évole en Lo de Évole deja uno de los momentos que, sin duda, más titulares en la prensa dará en esta temporada, con una escena completamente inesperada: una llamada en directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y no, no es broma.

La conversación se enmarca dentro del doble programa con el que Évole acompaña a Giró en Barcelona para celebrar su llegada a laSexta, el movimiento profesional que lo ha situado en el centro del foco mediático y que tiene "a fachas y gente de izquierdas cabreadas", reconoce que esa mezcla tan suya de humor afilado, elegancia y análisis crítico.

En la lujosa cafetería del hotel El Palace de Barcelona, Jordi desenfunda el móvil y sugiere a Marc que hay alguien a quien debería explicarle su salida de la televisión pública. Acto seguido, marca un número en su teléfono. La reacción del presentador catalán cambia en cuestión de segundos cuando al otro lado responde Pedro Sánchez. "¿Qué?", pregunta anonadado. Así empieza una conversación de más de ocho minutos.

Pedro Sánchez, en Lo de Évole

"¿No tenía usted guardado mi número?", bromea Évole cuando Sánchez pregunta quién llama. El presidente entra al juego rápidamente: "Es que como no me invitas a tu programa...". Jordi defiende que no le dieron respuesta desde Moncloa, por lo que ha hecho toda la temporada sin él. "Ahora, ya, tarde", recalca.

Pullitas aparte, se centran en lo principal. "Estoy con Marc Giró", suelta Jordi. "Con él tenía yo ganas de hablar", asegura Sánchez. Lejos de justificarse, él responde con ironía: "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?".

"Hágale una oferta a Iker Jiménez"

El tono distendido se mantiene cuando Sánchez reconoce que, en el fondo, se alegra de que la televisión pública haya sido "un trampolín", a lo que Giró contraataca: "La televisión pública habrá sido para mí un trampolín, pero yo también he sido un trampolín para ella". "Hombre, por supuesto. ¿Tú te crees que yo me iba a quedar viendo la televisión hasta esas horas si no fuera por ti?", le concede el presidente.

Después de retarle a ir a su programa en laSexta como invitado -cuando se estrene- la conversación deriva después hacia otros derroteros. Évole intenta sonsacar si RTVE tiene ya sustituto para Giró, pero el presidente esquiva la cuestión con humor: "Si digo que no, la Oposición no me va a creer y si digo que sí, dirán que es 'Telesánchez'".

Por si acaso, Jordi tiene una propuesta que hacerle: "Hágale una oferta a Iker Jiménez". "Iba a decir una maldad...", reconoce Sánchez, pero acaba mordiéndose la lengua. También le plantea la posibilidad de verle en formatos más diversos, en una especie de reivindicación de un perfil público menos encorsetado, más "sandunguero".

Giró introduce entonces una cuestión política con tono de pulla: "¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres, también a nivel internacional, mejor te va a ti y mejor nos va a todos, compañero?". Sánchez responde con una reflexión más amplia sobre las etiquetas ideológicas: defiende que "se han desdibujado" y que hoy son las posiciones progresistas las que, a su juicio, están más cerca del "sentido común".

Los titulares tras el encuentro

El cierre de la llamada anticipa el eco mediático. "La simpática conversación que mantuvieron los 'sanchistas'...", ironiza Évole imaginando titulares. Giró se adelanta a las críticas con una respuesta tajante: "Me pones al presidente del Gobierno por teléfono y ¿qué quieres, que lo mande a tomar por culo? He sido educado. ¿O no, Pedro? La gente también es idiota".

Antes de colgar, aún hay tiempo para un gesto personal. "Estoy a partir un piñón con ella", dice Marc sobre Begoña Gómez, de la que se declara fan absoluto. "Nunca pude imaginar que la política pudiera llegar a estos niveles", lamenta Sánchez.

Ya fuera de la llamada, Giró remata el momento con humor, al caer en la cuenta de un detalle: ha tuteado al presidente durante toda la conversación.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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