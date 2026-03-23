Pedro Sánchez, a Jordi Évole cuando le propone que contrate a Iker Jiménez en TVE: "Iba a decir una maldad..."

"¿El hueco de Marc Giró ya lo tienen cubierto en TVE?", pregunta Jordi Évole a Pedro Sánchez en Lo de Évole, donde el periodista aconseja al presidente hacer una oferta a Iker Jiménez. Puedes descubrir su respuesta en este vídeo.

Jordi Évole, Marc Giró y Pedro Sánchez protagonizan esta una inesperada conversación a tres en este vídeo de Lo de Évole durante la entrevista del periodista al nuevo fichaje de laSexta. Después de que Sánchez contesta al teléfono, Jordi Évole le avisa de que está con Marc Giró, a lo que el presidente responde rápidamente: "Con él tenía yo ganas de hablar".

"¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?", responde Marc Giró tras irse de TVE para presentar un nuevo formato en laSexta, 'Cara al Show'. "La televisión pública habrá sido para mí un trampolín, pero yo también he sido un trampolín para ella", reflexiona Giró en el vídeo, donde Sánchez le contesta: "Hombre, por supuesto. ¿Tú te crees que yo me iba a quedar viendo la televisión hasta esas horas si no fuera por ti?".

Por otro lado, Jordi Évole pregunta al presidente del Gobierno si ya tienen al sustituto de Marc Giró para TVE. "¿El hueco de Marc Giró ya lo tienen cubierto?", pregunta el periodista, que 'aconseja' a Sánchez: "Háganle una oferta a Iker Jiménez, por darle un vuelco a la programación". "Iba a decir una maldad...", responde Pedro Sánchez.

Por último, Évole pide a Sánchez "una cosa poco habitual": "Que usted vaya a laSexta, El País o la SER ya lo tengo muy visto. Yo tengo ganas de Pedro Sánchez con Ana Rosa, Pablo Motos o Alsina". Puedes ver la reacción del presidente del Gobierno en el vídeo principal de esta noticia, donde acepta ser entrevistado con Marc y Évole.

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