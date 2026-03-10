Marc Giró se pone las gafas de sol para mirar 'cara al show'

El sol deslumbra en laSexta desde que llegó Marc Giró con su programa nuevo debajo del brazo, su actitud palaciega y sus aspiraciones por conquistar cada rincón de la cadena.

Cada vez queda menos para que Marc Giró estrene su esperado nuevo programa en laSexta, pero mientras tanto, el presentador no se está quedando precisamente de brazos cruzados por aquí.

Con su estilo, su elegancia y su porte, está decidido a conquistar cada rincón de nuestra cadena con su 'Cara al Show', algo que demuestra en los vídeos promocionales que nos va lanzando a quienes esperamos con expectación que su gran regreso a la casa llegue también a las pantallas.

Y es que el sol nos deslumbra desde que él anda por aquí -aunque fuera esté diluviando-. Por suerte, él tiene sus gafas para mirarlo frente a frente.

Próximamente, en laSexta... "'Cara al show', con Marc Giró, que resulta que soy yo", anuncia el humorista.

