Jordi Évole llama a Pedro Sánchez para que Marc Giró le explique por qué se fue de TVE: "Hágale una oferta a Iker Jiménez"

No, no es ninguna broma ni hay ningún imitador tras el teléfono. El mismísimo Pedro Sánchez ha contestado a la llamada de Jordi Évole. El presentador de Lo de Évole cree que el nuevo fichaje de laSexta, Marc Giró, tiene algunas explicaciones que darle al presidente.

"Yo creo que hay una persona a la que le debes una explicación", suelta Jordi Évole mientras desenfunda el teléfono móvil. Frente a él, en este doble programa de Lo de Évole, está Marc Giró, uno de los grandes fichajes de laSexta esta temporada -junto a Aimar Bretos- tras su reciente salida de la televisión pública para incorporarse a Atresmedia. Un movimiento que no ha sentado igual de bien a todo el mundo. ¿Estará entre los más dolidos por su marcha Pedro Sánchez? Solo hay una forma de comprobarlo.

"Yo creo que deberías explicarle por qué te has ido", insiste Évole, sin desvelar aún quién está al otro lado de la llamada.

La sorpresa de Giró es mayúscula cuando quien responde es el presidente del Gobierno. "¿No tenía usted guardado mi número?", bromea Jordi, con un punto de reproche cuando Pedro Sánchez pregunta quién es. "Es que como no me invitas a tu programa", le responde Sánchez, devolviéndole el dardo. Évole interviene para matizar: "Yo sí que le he invitado esta temporada, pero como no me dieron respuesta desde Moncloa, he hecho toda la temporada sin usted. Entonces, ya ahora, tarde".

"Me he enterado por las noticias de que te has ido"

Tras un breve intercambio de bromas -incluida una referencia al Fiscal General del Estado-, Sánchez va al grano: "¿Para qué me llamas, Jordi?". El presentador le pone en contexto, ya sin formalidades: "Estoy con Marc Giró". "Con él tenía ganas yo de hablar", reconoce el presidente. "Yo también, Pedro. ¿Qué tal estás?", le saluda Giró. "Bien, pero bueno. De repente me entero por las noticias de que te has ido", comenta Sánchez. "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?", replica el cómico, sin perder el tono irónico.

El presidente se lo toma con humor y admite que, en el fondo, se alegra de que la televisión pública haya servido como trampolín para Giró. Pero Giró no le deja pasar ni una: "La televisión pública habrá sido para mí un trampolín, pero yo también he sido un trampolín para ella". Sánchez le da la razón: "Hombre, por supuesto. ¿Tú te crees que yo me iba a quedar viendo la televisión hasta esas horas si no fuera por ti?".

Giró aprovecha entonces para lanzarle un reto en toda regla: "A ver si hay huevos de venir a mi programa". El presidente recoge el guante y se muestra dispuesto a aceptar cualquier propuesta de Évole y Giró. "Lo que sí que te quiero desear, Marc, es toda la suerte del mundo y una cosa muy importante: que el tiempo no te cambie. Realmente, lo que transmites es autenticidad, valentía y coraje", le dice el presidente.

¿Es Iker Jiménez el sustituto de Marc Giró en TVE?

La conversación da un giro cuando Évole le pregunta si RTVE ya ha encontrado sustituto para Marc. Sánchez esquiva la respuesta con humor: "Es que si digo que no, la Oposición no me va a creer y si digo que sí, dirán que es 'Telesánchez', como ya lo dicen". Évole lanza entonces una propuesta inesperada: "Hágale una oferta a Iker Jiménez, por darle un vuelco a la programación". "Iba a decir una maldad...", deja caer el presidente, aunque finalmente se contiene.

Pero Évole quiere más juego: propone un Pedro Sánchez más imprevisible, que se deje ver en espacios poco habituales. Un perfil más "sandunguero", capaz de aparecer tanto en laSexta como en la SER, El País o incluso en programas de Iker Jiménez, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Carlos Herrera o Carlos Alsina.

"¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres mejor nos va a todos?"

Giró retoma entonces la palabra con una pregunta que suena a pulla: "¿Es verdad que cuanto más de izquierdas eres, a nivel incluso internacional, mejor te va y mejor nos va a todos, compañero?". Sánchez responde con una reflexión más amplia sobre el desdibujamiento de las etiquetas políticas, recordando, por ejemplo, la regularización de 500.000 migrantes durante el Gobierno de Aznar. A su juicio, hoy son las posiciones progresistas las que están defendiendo el "sentido común".

La llamada se cierra entre bromas y anticipando titulares. Évole imagina ya cómo se interpretará la conversación en los medios de comunicación: "La simpática conversación que mantuvieron los 'sanchistas'...". Giró se adelanta a las críticas: "Hombre, estos titulares no nos los vamos a comer, porque me pones al teléfono a Pedro Sánchez y ¿qué quieres? ¿Que le mande a tomar por culo? He sido educado. La gente también es idiota". Antes de despedirse, envía un abrazo a Begoña Gómez, de la que se declara admirador: "Estoy a partir un piñón con ella". "Nunca pude imaginar que la política pudiera llegar a estos niveles", lamenta el presidente.

Al colgar, Giró cae en la cuenta de que ha tuteado a Sánchez durante toda la conversación... y bromea con la posibilidad de haber cometido algún delito.

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