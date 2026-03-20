Marc Giró está "agotado" de ser "progresista": "Esto de ser de izquierdas nunca se acaba"

Marc Giró ha llegado a laSexta para revolucionarlo todo, empezando por Lo de Évole. Entre pastitas, tés y telas transcurre esta conversación, a veces surrealista y a otras, intensamente realista, que Jordi y Marc comparten en el programa que se emite el domingo.

Marc Giró tiene clarísimo qué significa "la buena vida"... y, ojo, que no es solo la quiere para él: "Eso es ser de izquierdas. Y me da igual que esa persona esté aquí que venga de donde venga". Así aterriza -con más actitud que trajes, que ya es decir- el nuevo fichaje de laSexta, dispuesto a poner patas arriba el panorama televisivo. Antes del estreno de Cara al Show, Giró se pasa por Lo de Évole, un buque insignia de la cadena, para dejar claro, otra vez, que no tiene ningún tipo de filtro.

El humorista se abre como nunca ante Jordi Évole y asegura que, cuando llegó "al planeta Tierra", aquello era un lío considerable. "Tenía pito, entonces yo era niño. Luego estaban las niñas. Pues ni una cosa ni la otra veía yo que me funcionaba", explica.

También hay tiempo para hablar de TVE, donde, según Giró, si llamas a 'atención al espectador' puede que te responda directamente el presidente del Gobierno. La broma se convierte en un momento surrealista cuando Jordi le da una sorpresa y al otro lado del teléfono suena una voz muy reconocible.

Uno de los escenarios elegidos es una sastrería, porque si vas a decir verdades como puños, mejor hacerlo con traje a medida. Mientras les toman medidas, Giró suelta: "Dos rojas haciéndose un traje. Hay que ver". Ironía fina, aguja en mano.

Ya en la calle, un espontáneo insulta a Évole y Giró, lejos de escandalizarse, se pica... pero por quedarse fuera: "Te han dicho capullo. ¿Y yo, qué? ¡Oiga, que yo soy maricón!". Reparto equitativo de improperios, por favor.

Entre carcajada y carcajada, también hay espacio para el reconocimiento. Giró da las "gracias" al "primer feminismo" por enseñarle, entre otras cosas, que en el espacio público uno también puede plantar cara: "Quite la bota de mi cara". Y remata con aviso incluido: "El heteropatriarcado va a desaparecer".

Eso sí, no todo es blanco o negro. También admite entender a quienes "se hacen fachas": "Es que es comodísimo". Y lanza un dardo a los que dicen que ya no se puede decir nada: "Eso siempre lo dice alguien que tiene una columna en 'La Vanguardia' o 'El País'. ¿No se puede decir nada? Si tú estás diciendo todo el día lo que te sale de los mismísimos huevos".

Porque, al final, ser progresista no es una meta, es una maratón sin línea de llegada: "Esto de ser progresista o de izquierdas nunca se acaba". Y sí, "es agotador" para él. Pero al menos es entretenido.

La guinda la pone Jordi, que decide mojar una pastita de té como si no hubiera consecuencias. Error. Giró entra en shock. Porque su tolerancia acaba cuando se atenta contra el decoro y el buen gusto.

El domingo, en Lo de Évole, Marc Giró. A partir de las 21:30 h en laSexta.

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