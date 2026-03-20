Aimar Bretos presenta 'La Noche de Aimar': "Pues ya estoy en laSexta"

El periodista liderará un programa en prime time y se suma así a una cadena que sigue incorporando al mejor talento. Es uno de los nombres más reconocidos y destacados del panorama actual, contando con importantes distinciones como la Antena de Oro y el Premio Ondas.

'La Noche de Aimar'. Así se llama el programa de Aimar Bretos en laSexta. Así tiene por título el espacio que presentará el que es uno de los periodistas y comunicadores más valorados del panorama audiovisual, que ha fichado por Atresmedia para presentar un nuevo programa en prime time: "Pues ya estoy en laSexta".

Sí, ya está en laSexta. Ya está en una cadena, en una casa, que continúa creciendo e incorporando en el camino al mejor talento. Y es que Aimar Bretos, uno de los nombres más reconocidos y destacados del panorama actual en España, será quien lidere el espacio producido por Newtral en el prime time de la parrilla televisiva.

Su trayectoria habla por sí sola. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria siendo muy joven en la radio local. Nacido en 1986, en 2008 se enroló en la Cadena SER. Fue allí donde desarrolló gran parte de su carrera profesional en los servicios informativos y en el programa 'Hoy por Hoy', consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena.

En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de 'Hora 25', donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

Su labor se ha reconocido con importantes galardones, como son la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, su capacidad de análisis y su contribución a la innovación en el sector.

Tras la incorporación de Marc Giró, Aimar Bretos llega también a Atresmedia para unirse al plantel de presentadores y de comunicadores que hay en laSexta, entre los que hay nombres como Antonio García Ferreras, Iñaki López, Jokin Castellón, Jordi Évole, Helena Resano, Ana Pastor, Dani Mateo, El Gran Wyoming, Glòria Serra, José Yélamo y Josep Pedrerol, entre otros.

Referente en actualidad e información, laSexta ha construido a lo largo de los años un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo, con actualidad, humor, análisis social y mirada crítica. Todo, con un tono cercano y dinámico.

Ahora, a programas como 'Salvados', 'El Objetivo', 'Más Vale Tarde', 'Al Rojo Vivo', 'laSexta Xplica' y demás, se suma 'La Noche de Aimar'. Porque Aimar Bretos ya está en laSexta.

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