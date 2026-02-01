Iñaki Urdangarin, sobre la clandestinidad en la que vivió antes de la boda con doña Cristina: "Un amigo creía que iba a salir del armario"

Urdangarin desvela en Lo de Évole cómo vivieron la infanta Cristina y él el inicio de su relación y las reacciones de sus familiares y amigos tras conocer la noticia.

Iñaki Urdangarin repasa en Lo de Évole una de las etapas más determinantes de su vida: su relación con la infanta Cristina, marcada desde el inicio por la discreción, la presión institucional y las advertencias familiares.

Junto a Jordi Évole, el exduque de Palma vuelve a la parte más íntima de su historia personal, cuando su vida todavía encajaba en el relato de un cuento de hadas.

Los inicios de su relación con la infanta Cristina

Al recordar qué fue lo que más le atrajo de Cristina, Urdangarin destaca su cercanía pese a su posición institucional. "Una persona como ella, con el estatus que tenía, era una persona cercana, inteligente, bondadosa, buena persona y yo creo que valiente. Conmigo, no sé cuáles eran las expectativas, pero fue valiente en apostar por mí", afirma, subrayando el riesgo personal que asumió la infanta en aquel momento y años más tarde, cuando se mantendría firme a su lado pese a las presiones de su familia para que se divorciara de su marido en pleno proceso judicial por el caso Nóos.

La relación, que se prolongó durante ocho meses antes de hacerse pública, se desarrolló casi por completo en la clandestinidad. "Para poder verte tienes que hacer malabarismos. Los hacíamos, pero no era nada agradable. Lo normal es que no tengas que hacer nada para poder ver a tu pareja", relata Urdangarin, describiendo una normalidad imposible por razones de seguridad y protocolo.

El exjugador de balonmano detalla los dispositivos que rodeaban aquellos encuentros secretos. "Seguridad me venía a buscar una furgoneta al Palau, esperaba cerca de la carretera de las Aguas a que las cosas estuvieran 'limpias' para poder entrar en su apartamento". Pese a la presión mediática latente, asegura que lograron mantener el secreto durante meses: "No nos pillaron. No hubo una foto hasta después de la boda".

La reacción entre sus amigos y compañeros

Cuando la relación salió a la luz, Urdangarin explica que encontró respaldo en su entorno profesional. "Encontré un equipo y un vestuario cerrando filas a que todo saliera bien. Me sentí protegido por todos", recuerda, en referencia al apoyo que recibió en el ámbito deportivo.

La situación también generó equívocos en su círculo más cercano. Un amigo llegó a molestarse porque Urdangarin siempre le daba largas para quedar, sin poder explicarle el motivo. "Sospechaba que había salido del armario. Nos reímos mucho después", cuenta, restando dramatismo a una anécdota que hoy recuerda con humor.

El exdeportista de élite también se traslada en el tiempo al vestuario, donde no faltaron bromas tras hacerse pública la relación. "Ahora en lugar de decir 'tú, tú y tú, sal', vas a tener que decir, "tú, tú, usted, tú'", le decían sus compañeros, en un ambiente de cachondeo que contrastaba con la solemnidad del entorno institucional al que acababa de entrar.

Su padre fue el primero en advertirle

Uno de los momentos más relevantes del relato llega al recordar la conversación con su padre, tras conocer su relación con la infanta. "Donde te estás metiendo es muy complicado", le advirtió. Urdangarin confiesa que nunca ha olvidado esas palabras: "Me he acordado mucho de él. Es complicado lo que me ha tocado vivir. Mi padre fue el primero".

El entrevistado explica que su padre padeció una enfermedad degenerativa en los últimos años de su vida, tras sufrir un ictus y una posterior degeneración cognitiva. "Al no estar plenamente consciente en los últimos años no sufrió con lo que pasó. Si hubiera estado todo bien, mi padre hubiese sufrido mucho esta situación", reflexiona.

Cuando comenzaron las investigaciones y los rumores que acabarían desembocando en el caso Nóos, su padre ya no estaba en plenas facultades. Una circunstancia dolorosa, pero que Urdangarin analiza con perspectiva: "A toro pasado, cuando ves lo que tendría que haber aguantado de estar en plenas facultades... se lo ha ahorrado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.