Jordi Évole desvela que Iñaki Urdangarin "asume" que "se flipó de alguna manera": "Esa es la autocrítica que hace"

"La entrevista ha sido una oportunidad para mirar por el ojo de la cerradura de las puertas del palacio", afirma Jordi Évole en este vídeo, sobre lo que revela Iñaki Urdangarin, próximo entrevistado este domingo en 'Lo de Évole'.

"El que fue el yerno perfecto de España y acabó en prisión: la justicia es igual para todos, ¿sí o no?", anuncia Antonio García Ferreras, que charla con Jordi Évole de cara a la entrevista de este domingo en 'Lo de Évole', donde se sentará frente a frente con Iñaki Urdangarin.

Évole desvela que se ha encontrado con un Urdangarin "en paz". "Creo que ha hecho mucho trabajo para quitarse de encima la rabia con la que convivió durante mucho tiempo, sobre todo en la cárcel", explica. Según el periodista, la entrevista ha sido una oportunidad para "mirar por el ojo de la cerradura de las puertas del palacio", un lugar "bastante opaco" y al que "se le tiene muy vetada la entrada".

Sobre si Urdangarin está arrepentido, Évole señala que el exmarido de la infanta Cristina "asume que se flipó". "Él me dice que sí, que hubo un momento dentro de ese ambiente de la Casa Real en el que entró en comportamientos donde la ambición tuvo mucho protagonismo y en los que ahora no se reconoce. Esa es la autocrítica que hace sobre sí mismo", comparte.

Un reportaje que, segun cuenta Jordi, estuvo a punto de realizarse en 2018. Estaba todo preparado; la lectura de guion, set montado en la cocina..."Pero a última hora de la mañana recibí una llamada de su abogado diciendo que no hacía falta que cogiera el avión, porque no iba a haber entrevista", revela el periodista, que admite que ha intentado saber durante todos estos años qué pasó, "pero como no tengo todos los cabos atados, no puedo decir nada".

"De yerno perfecto a chorizo"

"Urdangarin sostiene que no tuvo ninguna intención de delinquir. Otra cosa es que, ante un juez y a la vista de los hechos, evidentemente hubo delito, básicamente porque fue condenado a seis años de cárcel, de los que cumplió tres", cuenta Évole, quien remarca que el exduque de Palma "insiste en que no tuvo intención".

"Creo que ha hecho mucho trabajo consigo mismo, que ha pasado por una etapa de rabia enorme, que coincide con el principio de su estancia en la cárcel y hay un cierto resentimiento", afirma el presentador de 'Lo de Évole'.

"La justicia es igual para todos"

En la entrevista, recuerdan un discurso del rey Juan Carlos en la Nochebuena de 2011 sobre la igualdad ante la justicia, pronunciado tras estallar el caso Nóos. Urdangarin reconoce que, a día de hoy, "no cree que la justicia sea igual para todos", dejando claro su punto de vista tras más de 14 años de polémicas. "Yo pensé: 'Esto va por Urdangarin'", deja caer Jordi Évole. "Sí, claro", confirma él, sin titubear.

"Es evidente que la justicia no es igual para todos, no solo por la inviolabilidad, sino también por otros factores como el acceso a recursos, el dinero o la posibilidad de contar con muy buenos abogados. La desigualdad que existe en la sociedad se refleja también en la justicia, por más diosa con balanza que aparezca", comenta Évole.

La cita, este domingo, a partir de las 21:30 horas.

